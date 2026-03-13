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Sultanes Femenil cae ante El Águila en el Juego 3 de semifinal

El momento clave del partido llegó en la sexta entrada, cuando El Águila de Veracruz consiguió darle la vuelta al marcador

  • 13
  • Marzo
    2026

Sultanes Femenil sufrió un revés en el tercer juego de la serie semifinal de la Liga Mexicana de Softbol al caer 2-1 ante El Águila de Veracruz en el Estadio Beto Ávila, resultado que mantiene con vida al conjunto veracruzano en la eliminatoria.

El equipo regiomontano llegó al encuentro con ventaja en la serie tras haber ganado los dos primeros compromisos en Monterrey, pero la novena local reaccionó en las últimas entradas para quedarse con la victoria.

Monterrey toma ventaja desde el inicio

La ofensiva de Sultanes se hizo presente desde el comienzo del partido. En la primera entrada, Morgan Howe conectó un doble al jardín derecho que le permitió colocarse en posición de anotar.

Posteriormente avanzó a la antesala tras un error defensivo y logró cruzar el plato para colocar la primera carrera del encuentro a favor de la escuadra regiomontana.

Durante los primeros episodios, la labor desde el círculo de pitcheo de Katerina Kindermannova y la defensiva de Monterrey lograron mantener controlada la ofensiva rival.

Veracruz remonta en la sexta entrada

El momento clave del partido llegó en la sexta entrada, cuando El Águila de Veracruz consiguió darle la vuelta al marcador.

Lisa Hop conectó un imparable productor que permitió empatar el encuentro, mientras que posteriormente Diana Vizcarra recibió base por bolas con casa llena, lo que impulsó la carrera que puso arriba al conjunto local.

Con ese rally, Veracruz tomó ventaja y terminó por asegurar el triunfo en el tercer duelo de la serie.

Definición desde el círculo de pitcheo

En el pitcheo, Lisa Hop se acreditó la victoria tras una sólida actuación en la que permitió únicamente un hit a lo largo de siete entradas de trabajo.

Por su parte, la derrota fue para Payton Gottshall, quien apareció como relevista por parte de Sultanes Femenil.

La serie continúa

Pese al resultado, la novena regiomontana mantiene ventaja de 2-1 en la serie semifinal, luego de haber ganado los dos primeros encuentros disputados en Monterrey.

La eliminatoria se juega al mejor de cinco partidos, por lo que Sultanes Femenil todavía necesita una victoria más para asegurar su pase a la final del torneo, conocida como la Serie de la Reina.

El siguiente duelo se disputará nuevamente en Veracruz, donde Monterrey buscará sellar su clasificación a la serie por el campeonato.


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