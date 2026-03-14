Corea del Norte dispara proyectil hacia el mar oriental

Corea del Norte disparó al menos un proyectil hacia su mar oriental, informó el sábado el ejército de Corea del Sur, en un contexto marcado por los ejercicios militares conjuntos que realizan Estados Unidos y Corea del Sur.

El Estado Mayor Conjunto surcoreano indicó que el lanzamiento fue detectado por sus sistemas de vigilancia, aunque no detalló de inmediato si el proyectil correspondía a un misil balístico ni la distancia que habría recorrido tras ser disparado.

Lanzamiento durante maniobras militares de aliados

El disparo ocurrió mientras Estados Unidos y Corea del Sur desarrollan sus ejercicios militares anuales de primavera, en los que participan miles de soldados de ambos países.

Las maniobras forman parte de los esfuerzos de cooperación militar entre los aliados para fortalecer sus capacidades operativas y su preparación ante posibles escenarios de conflicto.

Pyongyang critica ejercicios militares

El gobierno de Corea del Norte ha criticado en repetidas ocasiones este tipo de maniobras, al considerar que se trata de simulacros de invasión dirigidos contra su territorio.

Debido a ello, Pyongyang suele responder con demostraciones militares propias, incluidos lanzamientos de misiles o pruebas de armamento.

El más reciente lanzamiento se produjo pocos días después de que la hermana del líder norcoreano, Kim Yo Jong, cuestionara públicamente la decisión de Washington y Seúl de continuar con los ejercicios en un momento que calificó como delicado para la seguridad internacional.

La funcionaria advirtió que cualquier desafío a la seguridad de Corea del Norte podría traer “terribles consecuencias”.

Ejercicio Freedom Shield

Las maniobras militares en curso corresponden al ejercicio Freedom Shield, un programa de entrenamiento de 11 días que se extenderá hasta el 19 de marzo.

Este ejercicio es uno de los dos principales simulacros que realizan anualmente las fuerzas armadas de Estados Unidos y Corea del Sur.

Gran parte de las operaciones se desarrollan mediante simulaciones por computadora destinadas a evaluar la capacidad de coordinación militar entre ambos países, así como a enfrentar distintos escenarios de guerra y amenazas de seguridad.

Además, el programa incluye ejercicios de campo bajo el nombre de Warrior Shield, en los que participan unidades militares en actividades de entrenamiento táctico.

Tensiones diplomáticas y contexto internacional

Corea del Norte ha rechazado en repetidas ocasiones los llamados de Washington y Seúl para reanudar las negociaciones orientadas a frenar su programa nuclear.

Las conversaciones diplomáticas se estancaron en 2019, luego del fracaso de la segunda cumbre entre el líder norcoreano Kim Jong Un y el entonces presidente estadounidense Donald Trump.

Desde entonces, Pyongyang ha reforzado sus vínculos con Rusia. Analistas internacionales señalan que el gobierno norcoreano ha enviado miles de soldados y grandes cantidades de equipo militar para apoyar la guerra de Moscú en Ucrania, lo que podría derivar en cooperación tecnológica y asistencia militar por parte de Rusia.

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