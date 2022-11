Sergio Flores, Luis David y Sergio Garza… ¡al ruedo!

Lidiarán un encierro de la gandería de Boquilla del Carmen este viernes en la Monumental Monterrrey. El cartel lo encabeza el pundonoroso diestro Sergio Flores.

Luego de atronador triunfo del Joselito Adame, quien el viernes pasado “le arrancó” las dos orejas a su segundo enemigo para refrendar su estatura de figura del toreo y proclamarse en triunfador de la primera corrida del presente serial, donde Leo Valadez cortó un apéndice, mientras que el español Alejandro Talavante “se fue en blanco”, Espectáculos Monterrey anuncia para el viernes a las 20:30 horas la presencia de tres guerreros en el ruedo, que se disputarán las palmas del respetable en la segunda corrida del serial regiomontano.



El cartel lo encabeza el pundonoroso diestro tlaxcalteca Sergio Flores, quien se ha fraguado una ascendente carrera en el mundo de los toros y que ha sido reconocida en el universo taurino por su grandes cualidades y demostraciones, no sólo de valor, sino de una gran voluntad torera para demostrar ante cualquier tipo de embestida su deseos de conquistar la cumbre del toreo. Su inclusión en cualquier cartel es sinónimo de entrega absoluta en el ruedo.



Como segundo espada actuará este viernes el diestro hidrocálido Luis David Adame, dueño y gran exponente de la determinación total y absoluta que caracteriza a los diestros de la familia Adame. Conocedor de las distancias y los terrenos, el joven espada domina los tres tercios de la lidia por lo que no se descarta que pueda surgir en el ruedo “la magia” de la emoción con la interpretación vibrante de su toreo.



Otro de los toreros “garantías” anunciados en este cartel es el diestro regiomontano Sergio Garza, quien a pasos agigantados ha ido perfeccionando la técnica en el que hacer de su toreo para imprimirle junto con su enjundia y determinación, un toque de tremendismo y alto grado de peligro que ha logrado convencer al más dudoso de que en realidad, busca llegar por cualquier camino a convertirse un día en figura del toreo. El regiomontano, como su alternante Luis David, domina el segundo tercio por lo que no se descarta surja entre ellos un auténtico duelo en las banderillas.



Para ellos, la empresa y Don Manuel Sesscose Varela, propietario de la afamada ganadería zacatecana de Boquilla Del Carmen, han seleccionado de manera escrupulosa, un bien presentado, conformado y fino encierro, con las mejores notas de tienta, para ofrecer las mejores condiciones de triunfo para los toreros que conforman este segundo cartel del serial de corridas con que se cierra la temporada 2022 en la Monumental Monterrey “Lorenzo Garza”.



Los boletos para esta sensacional corrida están a disposición del público en general en las taquillas de la plaza en un horario de 11:00 a 2:00 pm y de 3:00 pm a 7:00 Pm o si gusta, puede adquirirlos también en la plataforma de superboletos.com.