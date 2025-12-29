Podcast
Coahuila

Intento de robo termina en rescate y detención en Saltillo

Tras ser auxiliado y puesto a salvo, el hombre fue detenido y trasladado ante el Ministerio Público donde fue presentado por el presunto delito de allanamiento

  • 29
  • Diciembre
    2025

Un hombre de 34 años fue rescatado por elementos del Cuerpo de Bomberos de Saltillo luego de quedar atrapado en un árbol, tras presuntamente intentar ingresar a robar a un establecimiento comercial ubicado sobre el bulevar Venustiano Carranza. El incidente ocurrió cuando el sujeto trepó al árbol con la intención de alcanzar el techo de varios negocios de la zona, sin lograr posteriormente descender por sus propios medios.

Intento de ingreso a negocio en bulevar Venustiano Carranza

De acuerdo con los primeros reportes, el individuo habría intentado ingresar a una sucursal de First Cash; sin embargo, al no concretar el robo, decidió bajar por el mismo árbol por el que había subido. Fue en ese momento cuando quedó atorado entre las ramas, sin poder moverse debido a la altura y al temor de caer. Empleados de comercios cercanos se percataron de la situación y alertaron a las autoridades.

Bomberos realizan rescate y policía detiene al hombre

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes solicitaron el apoyo del Cuerpo de Bomberos para realizar el rescate de manera segura. Tras ser auxiliado y puesto a salvo, el hombre fue detenido y trasladado ante el Ministerio Público, donde fue presentado por el presunto delito de allanamiento.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier situación sospechosa y evitar riesgos innecesarios.


