Coahuila

Sorprende a saltillenses el descenso en bajas temperaturas

A pesar de que el día empezó despejado, en cuestión de minutos la temperatura comenzó a descender de manera notable, generando un ambiente frío

  • 29
  • Diciembre
    2025

La mañana de este lunes tomó por sorpresa a los habitantes de Saltillo, luego de que alrededor de las ocho de la mañana el termómetro marcara 19 grados centígrados, dando la impresión de un día estable y despejado, similar a los registrados recientemente. No obstante, en cuestión de minutos la temperatura comenzó a descender de manera notable, generando un ambiente frío que modificó las condiciones habituales en la capital de Coahuila.

Activan operativo Carrusel y albergues en Saltillo

Tal como se había anticipado, la Dirección de Protección Civil municipal, encabezada por Francisco Martínez Ávalos, puso en marcha desde las primeras horas el operativo Carrusel, además de activar los albergues temporales para brindar resguardo a personas en situación vulnerable. Estas acciones forman parte del protocolo preventivo ante el ingreso de aire frío que afecta a la región.

Prevén temperaturas de hasta un grado para el martes

Las autoridades municipales advirtieron que el frío continuará intensificándose durante las próximas horas, y se prevé que para la mañana del martes las temperaturas mínimas oscilen entre los cero y un grado centígrado. Ante este panorama, se recomienda a la población evitar salir de casa si no es necesario, abrigarse adecuadamente y permanecer atentos a los avisos oficiales durante los últimos días de 2025.


