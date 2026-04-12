Irán niega que Estados Unidos bloqueó el estrecho de Ormuz

La Guardia Revolucionaria iraní rechazó este domingo que el estrecho de Ormuz que estuviese bloqueado por Estados Unidos.

De acuerdo con el comunicado emitido por el cuerpo militar iraní, esto descarta lo dicho por el presidente Donald Trump, quien aseguraba que Estados Unidos cerraría el paso.

“La Armada de la Guardia Revolucionaria Islámica anuncia que, contrariamente a las falsas afirmaciones de algunos funcionarios enemigos, el estrecho de Ormuz está bajo control y gestión inteligentes, abierto al paso inocuo de buques civiles y sujeto a regulaciones específicas”.

Advirtió de que “cualquier embarcación militar que, bajo cualquier pretexto o justificación, intente aproximarse al estrecho de Ormuz será considerada una violación del alto el fuego y será objeto de una respuesta contundente”.

La advertencia iraní se produce después de que el presidente estadounidense afirmó este mismo domingo que retirará las minas colocadas por Irán en la zona.

El tráfico por el estratégico estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20 % del petróleo mundial, fue restringido por Irán desde el inicio de la guerra con Israel y Estados Unidos desde el pasado 28 de febrero.

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