Snoop Dogg se convierte en copropietario del club Swansea City

El equipo galés de fútbol Swansea City, anunció este jueves que el rapero estadounidense Snoop Dogg se ha convertido en copropietario e inversor del club.

De esta forma, Snoop Dogg sigue los pasos del jugador croata del Milan, Luka Modric, exfutbolista del Real Madrid, que en abril se sumó a Andy Coleman, Brett Cravatt, Nigel Morris y Jason Cohen como accionistas del club.

En un comunicado en sus redes sociales, el Swansea City explicó que la decisión del rapero de invertir en el club llega después de que el pasado sábado participase en el lanzamiento de la camiseta del equipo para la próxima temporada.

Swansea City is delighted to announce global rap superstar and multi-platinum selling artist @SnoopDogg has become the club’s latest high-profile co-owner and investor.



👉 https://t.co/x0Rn7Jrapo pic.twitter.com/WkmrtBd56k