Sorteo Mundial 2026: Concluye sorteo de la Copa del Mundo

Finaliza la ceremonia del sorteo del Mundial 2026

¡Así quedaron los Grupos del Mundial 2026!

GRUPO A

México

Sudáfrica

Corea del Sur

Dinamarca, Macedonia, República Checa e Irlanda

GRUPO B

Canadá

Playoff A de UEFA

Qatar

Suiza

GRUPO C

Brasil

Marruecos

Haití

Escocia

GRUPO D

Estados Unidos

Paraguay

Australia

Playoff C de UEFA

GRUPO E

Alemania

Curazao

Costa de Marfil

Ecuador

GRUPO F

Holanda

Japón

Playoff B de UEFA

Túnez

GRUPO G

Bélgica

Egipto

Irán

Nueva Zelanda

GRUPO H

España

Cabo Verde

Arabia Saudita

Uruguay

GRUPO I

Francia

Senegal

FIFA Playoff 2

Noruega

GRUPO J

Argentina

Argelia

Austria

Jordania

GRUPO K

Portugal

FIFA Playoff 1

Uzbekistán

Colombia

GRUPO L

Inglaterra

Croacia

Ghana

Panamá

¡Así quedaron las cabezas de los grupos!

México encabeza el Grupo A.

Canadá encabeza el Grupo B.

Estados Unidos encabeza el Grupo D.

Brasil encabeza el Grupo C.

Alemania encabeza el Grupo E.

Holanda encabeza el Grupo F.

Bélgica encabeza el Grupo G.

España encabeza el Grupo H.

Argentina encabeza el Grupo J.

Francia encabeza el Grupo I.

Portugal encabeza el Grupo K.

Inglaterra encabeza el Grupo L.

¡A punto de que inicie el sorteo!

Rio Ferdinand, leyenda del fútbol internacional, toma el escenario para encabezar el sorteo que definirá el destino de las selecciones clasificadas rumbo a la próxima Copa Mundial.

Además, figuras del deporte estadounidense como Wayne Gretzky, Aaron Judge, Shaquille O’Neal y Tom Brady colaborarán durante el sorteo.

Lauryn Noelle Hill se presenta en el escenario

La rapera y cantante estadounidense Lauryn Noelle Hill ofreció una presentación especial durante la ceremonia del sorteo.

“Siento privilegio por un tercer Mundial”: Hugo Sánchez

El exdelantero y referente histórico de la selección mexicana, Hugo Sánchez, celebró el regreso del Mundial al Estadio Azteca.

“Sentirnos privilegiados por albergar tres mundiales… pido que no haya violencia y que disfrutemos del deporte más hermoso del mundo”, expresó.

Recordó además su único gol en Copas del Mundo.

“Tuve la oportunidad de anotar mi único gol del Mundial ante Bélgica. Es maravilloso jugar en el Estadio Azteca”, agregó.

Listos los anfitriones del Mundial 2026:

Grupo A: México

Grupo B: Canadá

Grupo D: Estados Unidos

Infantino inicia el sorteo del Mundial 2026 acompañado por líderes de EUA, México y Canadá

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino dio inicio al sorteo del Mundial 2026 presentando en el escenario a Donald Trump, Claudia Sheinbaum y Mark Carney,

“México está feliz y orgulloso de recibir otro Mundial”: Sheinbaum

La presidenta Claudia Shienbuam destacó que México es la primera nación en recibir tres Copas del Mundo, 1970, 1986 y ahora 2026.

"Orgullosas, orgullosos de recibir por tercera vez la copa mundial. México es un país extraordinario, bello, mágico y millones visitarán nuestra nación. Además quiero decirles que tenemos un pueblo extraordinario, trabajador y especial. Nosotros disfrutamos del juego de pelota desde tiempos ancestrales".

El trofeo entra en escena de la mano de Scaloni

Lionel Scaloni, técnico campeón del mundo con Argentina en 2022, ingresó al auditorio portando el trofeo de la Copa Mundial.

“La recuerdo como una final inolvidable”, dijo sobre la conquista en Qatar.

“Nuestro equipo, a pesar de las dificultades, no se quedó y no pensó que las cosas podrían salir mal. Veremos el próximo año e intentaremos conseguirlo otra vez”, afirmó.

Gianni Infantino entrega a Trump el Premio de la Paz de la FIFA

Gianni Infantino entregó a Donald Trump el Premio de la Paz de la FIFA, en medio del sorteo de grupos del Mundial 2026

Robbie Williams y Nicole Scherzinger deslumbran con la canción oficial del Mundial 2026

Robbie Williams y Nicole Scherzinger aparecieron en el escenario del Centro Kennedy para interpretar por primera vez la canción oficial del torneo, titulada "Desire".

Gianni Infantino da la bienvenida a líderes de Norteamérica

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ofreció un mensaje de bienvenida en el que destacó la presencia de figuras clave de los países anfitriones.

Infantino extendió su saludo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y al primer ministro de Canadá, Mark Carney.

Kevin Hart y Heidi Klum toman el mando del evento

El comediante estadounidense y la supermodelo alemana fueron presentados como “los encargados de llevar el ritmo y la energía”.

Andrea Bocelli inaugura sorteo mundialista

Andrea Bocelli, considerado una de las voces más influyentes del último siglo, fue el encargado de “levantar el telón” del sorteo.

La ciudad de Washington, D.C., se convierte este viernes en el epicentro del fútbol mundial al acoger el sorteo oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Representantes de selecciones nacionales, directivos de la FIFA, y aficionados de todo el planeta se congregan en la capital estadounidense para presenciar el evento que definirá el camino hacia la máxima justa deportiva.

El evento también atrajo a figuras del deporte estadounidense como Tom Brady, Shaquille O’Neal, Wayne Gretzky y el beisbolista Aaron Judge, con la ceremonia conducida por el exfutbolista inglés Rio Ferdinand.

