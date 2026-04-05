Crudo 'en llamas': prevén petróleo por encima de $113 dólares

El petróleo se encamina a un periodo de alta presión para la economía mundial, con precios que podrían superar los $113 dólares por barril, elevando los riesgos inflacionarios y frenando el crecimiento en los próximos meses.

De acuerdo con la consultora internacional Oxford Economics, el crudo Brent promediará ese nivel entre abril y junio, impulsado por la incertidumbre en el suministro y las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, lo que impacta directamente en costos de producción y consumo.

Advierten riesgo de incorporación ante falta de señales sobre estabilización

En este contexto, la consultora advierte que el mercado seguirá incorporando una prima de riesgo ante la falta de señales claras de estabilización.

“El problema no es el discurso político, sino la evolución real del conflicto”, señaló Ryan Sweet, economista jefe de la firma.

Uno de los principales focos de alerta es la continuación de la interrupción en el estrecho de Ormuz, un punto clave para el comercio mundial de crudo, donde la afectación en la oferta podría alcanzar hasta 7.5 millones de barriles diarios durante el segundo trimestre.

De este modo, el encarecimiento del petróleo amenaza con trasladarse a otros sectores, intensificando la inflación y generando volatilidad en los mercados financieros a nivel internacional.

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