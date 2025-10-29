Sugiere Manny Pacquiao revancha con Mayweather para 2026

Manny Pacquiao insinuó que una revancha de su exitoso combate de 2015 con Floyd Mayweather Jr. podría estar en los planes para el próximo año.

"En este momento tenemos muchas negociaciones sobre mi próxima pelea. Hay una posible revancha con Floyd Mayweather", dijo Pacquiao en una conferencia de prensa este miércoles. “Hay muchas negociaciones en curso ahora mismo, así que es difícil planificar qué pelea voy a publicar. Estoy esperando la negociación final”.

Campeón mundial en ocho divisiones, desde peso mosca hasta superwélter, Pacquiao fue consagrado en el Salón de la Fama del Boxeo Internacional en junio.

Un mes después, salió de su retiro y estuvo a punto de recuperar un título a la edad de 46 años al enfrentar a Mario Barrios, quien retuvo el campeonato wélter del CMB tras ganar por decisión.

Pacquiao se retiró inicialmente en 2021 con un récord de 62-8-2 con 39 nocauts. Fue protagonista de algunos de los combates más trascendentales de la década de 2000. Dijo que siempre había buscado a los oponentes más díficiles para poder seguir poniéndose a prueba.

También fue senador de su país entre 2016 y 2022.

Pacquiao perdió ante Mayweather en 2015 en un combate que fue anunciado como la "pelea del siglo", pero luego reveló que había estado limitado por una lesión en el hombro.

"Me encantaría tener otra pelea, una revancha con Floyd Mayweather", expresó Pacquiao. “Así que espero que en las negociaciones podamos entendernos y negociar bien”.

Mayweather, de 48 años, podría tener un 2026 ocupado.

CSI Sports, la compañía de producción de boxeo en vivo, anunció el mes pasado una exhibición entre el invicto Mayweather y Mike Tyson para el próximo año. No se proporcionó fecha ni lugar en el anuncio.

Mientras tanto, Pacquiao se centrará en la próxima generación.

Su hijo, Jimuel Pacquiao, hará su debut profesional contra el estadounidense Brendan Lally el 29 de noviembre en California.

"Estoy emocionado, pero preocupado por mi hijo", dijo el exsenador. "Empezó tarde... pero esa es su pasión, así que lo apoyaré. Estoy rezando por él para que tenga una pelea segura."

Comentarios