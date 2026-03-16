Samuel García se reúne con Julio César Chávez en Nuevo León

El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, sostuvo un encuentro con el legendario exboxeador mexicano Julio César Chávez, lo que despertó expectativa sobre posibles proyectos deportivos que podrían impulsarse en la entidad.

A través de sus redes sociales, el mandatario estatal compartió una fotografía junto al considerado uno de los máximos ídolos del boxeo mexicano. En la imagen, ambos aparecen sosteniendo una playera de la Selección Mexicana.

“Se vienen cosas interesantes para Nuevo León con el campeón mundial Julio César Chávez ¡PENDIENTES!”, escribió el gobernador en su publicación, sin revelar mayores detalles sobre los planes que podrían anunciarse próximamente.

Se vienen cosas interesantes para Nuevo León con el campeón mundial @Jcchavez115. ¡PENDIENTES! 🦁🇲🇽🥊⚽️ pic.twitter.com/KCIgPelbaB — Samuel García (@samuel_garcias) March 16, 2026

La imagen generó diversas reacciones entre seguidores y aficionados al deporte, quienes especulan sobre la posibilidad de que se desarrollen proyectos relacionados con el impulso al boxeo, eventos deportivos o programas de promoción del deporte en el estado.

Un ícono del boxeo mexicano

Julio César Chávez es considerado uno de los mejores boxeadores en la historia del deporte y el más grande que ha dado México. Nació el 12 de julio de 1962 en Ciudad Obregón, Sonora, aunque creció en Culiacán, Sinaloa, en un entorno humilde.

Su carrera profesional comenzó en 1980 y se extendió durante 25 años, periodo en el que acumuló un impresionante récord de 107 victorias —86 de ellas por nocaut—, seis derrotas y dos empates, participando en 115 combates.

Durante su trayectoria se coronó campeón mundial en tres divisiones: superpluma, ligero y superligero. Su primer título lo conquistó en 1984 al vencer por nocaut a Mario “Azabache” Martínez para obtener el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en la categoría superpluma.

A lo largo de su carrera también obtuvo campeonatos de organismos como la AMB, el CMB y la FIB, además de mantener un invicto histórico durante más de una década antes de sufrir su primera derrota oficial en 1994 ante Frankie Randall.

El “Gran Campeón Mexicano”, como es conocido, aún conserva varios récords históricos en el boxeo mundial, entre ellos el de más peleas por título mundial con 37 combates, así como 31 victorias en disputas por campeonatos.

Chávez se retiró del boxeo profesional en 2005 y en 2011 fue incluido en el Salón de la Fama del Boxeo Internacional, consolidando un legado que continúa inspirando a nuevas generaciones de peleadores.

Hasta ahora, el gobierno de Nuevo León no ha precisado cuáles serán los proyectos que podrían desarrollarse junto al histórico campeón, aunque el propio gobernador adelantó que próximamente se darán a conocer más detalles.

Comentarios