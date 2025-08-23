Sultanes aplasta 11-1 a Tecos y está cerca de la Final de Zona

Los Sultanes de Monterrey se encuentran a una sola victoria de alcanzar la Final de la Zona Norte después de una actuación dominante en el Walmart Park.

El equipo regiomontano venció a los Tecos de los Dos Laredos con una contundente pizarra de 11-1, tomando una ventaja de 3-0 en la serie de Semifinal. Con este triunfo, los Fantasmas Grises se colocan a las puertas de buscar su bicampeonato zonal.

Desde el montículo, el zurdo californiano Stephen Tarpley se mostró como la figura clave para sellar la victoria. A pesar de un inicio complicado en el que las bases se congestionaron en la primera entrada, Tarpley recompuso su mecánica para salir del apuro.

El abridor se mantuvo firme durante cinco capítulos, en los que apenas permitió cuatro imparables y una carrera, con dos pasaportes y tres ponches. En contraste, el lanzador derrotado fue Junior Guerra.

El relevo de los Sultanes no se quedó atrás y selló la victoria con una labor impecable. La combinación de Paul Fry, Juan Gámez, Ronaldo Alessandro y Carlos Medina permitió solo dos imparables más en el resto del encuentro, apagando cualquier intento de reacción de los Tecos.

La fiesta ofensiva de los Sultanes comenzó en la primera entrada, cuando Ramiro Peña conectó un cuadrangular de dos carreras que también llevó a la registradora a Gustavo Núñez.

Los Tecos recortaron distancias en la tercera entrada con un doblete de Aledmys Díaz que impulsó a Yadiel Hernández, poniendo el marcador 2-1.

El quinto rollo fue un festín para los regiomontanos, que fabricaron un rally de seis carreras vía Gustavo Núñez, quien inició la ofensiva con un imparable que trajo a José Cardona al plato.

Minutos después, un mal tiro de Junior Guerra en un intento de viraje a primera permitió que Christopher Escárrega anotara. La pólvora siguió encendida con una línea de Ramiro Peña que produjo otra carrera.

El clímax del rally llegó con el jonrón de tres carreras de Víctor "La Chule" Mendoza, que impulsó a Peña y Josh Lester para poner tierra de por medio. Ya en la sexta entrada, Asael Sánchez se sumó a la fiesta con un sencillo que empujó la novena carrera en los spikes de Peña.

En la séptima entrada, los Sultanes anotaron dos carreras más para sellar la pizarra. Christopher Escárrega produjo una con una rola a primera, y finalmente, Gustavo Núñez conectó un sencillo que llevó a José Cardona al plato, poniendo el marcador final de 11-1.

La serie continuará este domingo con el Juego 4 en el Walmart Park, con los Sultanes peleando la barrida y el pase a la Final de la Zona Norte. El grito de "playball" será a las 18:00 horas.





Comentarios