Brasil inicia su preparación rumbo al Mundial con medio plantel
Carlo Ancelotti inició la preparación de Brasil en Orlando con solo 15 de 26 jugadores; esperan la llegada de figuras para amistosos ante Francia y Croacia
- 23
-
Marzo
2026
Pese a no estar el grupo completo, Brasil ya comenzó su preparación para sus amistosos previos al Mundial.
Este lunes, Carlo Ancelotti inició en Orlando, Florida, la preparación del "Scratch du Oro" para sus amistosos ante Francia y Croacia, aunque lo hizo con una plantilla incompleta.
Y es que, de los 26 convocados, solo 15 jugadores fueron los que participaron en el primer entrenamiento, mientras se esperaba la llegada de varias figuras como Vinícius Jr., Raphinha y Gabriel Martinelli.
La ausencia de cerca de la mitad de jugadores se debió a retrasos en vuelos, cambios de última hora por lesiones y ajustes en la convocatoria, lo que obligó al cuerpo técnico a trabajar con un grupo reducido en esta primera sesión.
Durante la práctica, los jugadores realizaron ejercicios con balón, presión en espacios cortos y definición, mientras que el joven Rayan trabajó por separado con menor intensidad.
Brasil enfrentará a Francia este jueves en Boston y posteriormente a Croacia el 31 de marzo en Orlando, en dos duelos clave de preparación de cara a la Copa del Mundo.
