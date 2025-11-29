Cerrar X
Deportes

Sultanes conquistan la primera edición de Rising Stars

Sultanes de Monterrey vencieron 4-2 a los Diablos Rojos y se coronaron campeones de la primera edición de Rising Stars, torneo que reunió a prospectos en Cancún

  • 29
  • Noviembre
    2025

Los Sultanes de Monterrey se proclamaron campeones de la primera edición del torneo Rising Stars tras vencer 4-2 a los Diablos Rojos del México y finiquitar la Gran Final en dos encuentros, en el Estadio Sherwin-Williams Beto Ávila de Cancún, Quintana Roo.

Los Diablos intentaron tomar ventaja desde la primera entrada al colocar corredores en primera y segunda con un out ante el abridor Leonardo Hernández, pero el serpentinero salió del aprieto al obligar a Aram Castellón a conectar para doble play, acción iniciada por el segunda base Marcelo González.

González, pieza clave en la defensiva, también abrió el camino ofensivo para los regios. En el cierre del primer capítulo, llegó a la inicial por error del antesalista Jesús Villalobos y, tras robarse la tercera base, anotó la carrera de la quiniela gracias a un infield hit de Alí Páez.

Minutos después, dos lanzamientos descontrolados de José Miguel Vega permitieron que Edgar Muraira avanzara hasta home para poner la pizarra 2-0.

Hernández retiró en orden la tercera entrada, pero en el cuarto episodio los Diablos empataron el juego 2-2 tras llenar la casa con dos bases por bolas y un pelotazo. Ya con Giovani Lucero en el relevo, Villalobos produjo una carrera con elevado de sacrificio y Leonel Villa igualó la pizarra con otro batazo al jardín derecho.

La reacción de Sultanes llegó de inmediato. En el cierre del cuarto rollo, Luis Guajardo conectó sencillo y, tras avanzar con sacrificio y un wild pitch, anotó el 3-2 luego de un error del segunda base Emmanuel Longoria a batazo de Muraira.

José Quezada entró para contener a la ofensiva escarlata y lo logró. En la quinta entrada apagó un ataque con corredores en las esquinas y un ponche crucial.

En el sexto capítulo, los regios sumaron la carrera del seguro: Guajardo negoció base por bolas, avanzó con toque de sacrificio, se robó la tercera base y llegó al plato en un wild pitch de Jordy Arias.

Quezada mantuvo su dominio hasta la séptima entrada, donde un doble play del campocorto Edgar Muraira cerró el juego y aseguró el título para los Sultanes, consagrando a Monterrey como el primer campeón del certamen que reunió a las futuras estrellas del beisbol mexicano.

