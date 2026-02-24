Henry Blanco será el nuevo mánager de Sultanes de Monterrey

En un movimiento que sacude el panorama de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), la directiva de los Sultanes de Monterrey hizo oficial la llegada del venezolano Henry Blanco como su nuevo mánager. La presentación, realizada en el Palacio Sultán, estuvo encabezada por el presidente deportivo Miguel Flores y el gerente Daniel Hinojosa, quienes confirmaron que el estratega firma un contrato por un periodo inicial de dos años. Miguel Flores destacó que la elección de Blanco no fue un proceso menor, pues la directiva evaluó a 25 candidatos antes de decantarse por el exreceptor de Grandes Ligas. “Es un honor tenerlo aquí. Su trayectoria de casi 20 años en MLB y sus dos anillos de Serie Mundial como coach avalan su jerarquía. Estamos convencidos de que es el hombre indicado para llevarnos al campeonato”, afirmó el directivo. Identidad y agresividad en el diamante Tras enfundarse por primera vez en la camisola de los "Fantasmas Grises", Blanco expresó su entusiasmo por unirse a una de las organizaciones con mayor tradición en el país. El estratega fue claro sobre el estilo de juego que imprimirá en el roster regiomontano: un equipo agresivo en las bases y un staff de pitcheo que domine la zona de strike. “Mi mentalidad es ganar, ganar y ganar. Venimos a darle a la fanaticada el béisbol que les gusta ver”, declaró Blanco, quien llega precedido de un éxito reciente tras coronarse campeón en la liga invernal de Venezuela con los Cardenales de Lara.

Un cuerpo técnico de alto calibre

El nuevo timonel no llegará solo; anunció un equipo de trabajo con amplia experiencia que incluye a Óscar Salazar como coach de banca, Ricky Bones en el pitcheo, Tomás Pérez en el bateo y Emilio Linares en la antesala.

Blanco subrayó que, además de buscar resultados inmediatos, el desarrollo del talento joven será una prioridad estratégica durante su gestión.

Pretemporada de Grandes Ligas

Uno de los retos más atractivos en el horizonte de Blanco será el duelo de pretemporada contra los Gigantes de San Francisco. Al respecto, el mánager aseguró que el equipo se preparará para competir al más alto nivel: “Vamos a demostrar quiénes son los Sultanes; tenemos calidad para jugarle de tú a tú a un equipo de MLB”.

La agenda de preparación incluirá un total de 18 juegos de exhibición, periodo en el que Blanco evaluará a fondo el plantel antes del arranque oficial de la campaña 2026.

Con esta contratación, la novena regia reafirma su ambición de recuperar el trono de la LMB bajo la tutela de un hombre que respira beisbol de clase mundial.

Comentarios