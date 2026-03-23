'Bolivia no podrá sorprenderlos en el repechaje': DT de Surinam

El seleccionador de Surinam, Henk ten Cate, fue claro de cara al duelo ante Bolivia: no cree que su rival pueda sorprenderlos en la final del repechaje rumbo al Mundial.

En entrevista, el técnico neerlandés aseguró que su equipo tiene plena confianza en avanzar y pelear por un lugar en la Copa del Mundo 2026, incluso restando peligro al conjunto sudamericano.

“No creo que Bolivia sea capaz de sorprendernos”, aseguró.

Sin embargo, reconoció que el equipo boliviano tiene un buen funcionamiento colectivo, Ten Cate destacó especialmente al joven mediocampista Miguel Terceros, a quien consideró el jugador más determinante del rival.

“Está un escalón por encima del resto”, afirmó, al tiempo que reveló que ya trabaja en un plan específico para neutralizar sus incursiones por la banda derecha.

“Podemos frenarlo con el planteamiento adecuado. Sería frustrante que nos marque así, porque sabemos cómo juega”, agregó.

Más allá del análisis del rival, el estratega admitió que el tiempo de preparación ha sido limitado, ya que solo contará con tres entrenamientos, dos de ellos con el plantel completo. Ante esto, ha priorizado la comunicación táctica mediante reuniones virtuales y charlas individuales para definir roles y consolidar una identidad de juego.

En paralelo, también ha puesto énfasis en el aspecto mental, buscando instalar en sus jugadores la convicción de que pueden alcanzar el Mundial, tomando como referencia la reciente clasificación de Curazao como motivación adicional.

El partido marcará el debut oficial de Ten Cate al frente de Surinam, tras asumir el cargo en diciembre en sustitución de Stanley Menzo.

El encuentro se disputará este jueves 26 de marzo a las 16:00 en el “Gigante de Acero”, donde se definirá al equipo que avanzará para enfrentar a Irak por uno de los últimos boletos al Mundial de 2026.

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