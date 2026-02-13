Podcast
Nacional

Anunciarán Sheinbaum y Salma Hayek incentivos al cine mexicano

La presidenta anunciará el domingo nuevos incentivos para cine y series junto a Salma Hayek. Buscan atraer inversión y fortalecer la producción nacional

  • 13
  • Febrero
    2026

La actriz y productora Salma Hayek será pieza clave en el anuncio de los nuevos incentivos para la producción de cine y series en México.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que este domingo presentará un esquema de estímulos económicos diseñado para fortalecer a la industria audiovisual y atraer proyectos internacionales.

Durante la conferencia matutina, la mandataria explicó que estos apoyos responden a una demanda histórica del sector y reconoció públicamente la insistencia de Hayek para impulsar este tipo de medidas.

“Es un reconocimiento a ella; hay muchos que desde hace mucho tiempo están pidiendo los incentivos. (…) Ella me insistió mucho en tener incentivos para producciones de cine”, expresó.

Hayek, promotora de incentivos

Sheinbaum destacó que la participación de la actriz no es simbólica, sino un gesto de respaldo a su trayectoria y a su papel como promotora de mejores condiciones para filmar en México.

Recordó que recientemente coincidieron en Veracruz, donde la veracruzana reiteró la necesidad de generar estímulos concretos para competir con otros mercados.

Además subrayó que el nuevo esquema no estará dirigido a una sola figura, sino a toda la comunidad creativa: productores, técnicos, guionistas y trabajadores del sector.

Competencia global y promoción internacional

El objetivo central es posicionar a México como un destino estratégico para rodajes, ofreciendo condiciones más atractivas frente a otros países que ya cuentan con incentivos fiscales robustos.

Sheinbaum explicó que estos estímulos también buscan fortalecer la imagen cultural del país en el extranjero.

“Se trata de potenciar a México como referente cultural”, sostuvo.

Dichas medidas complementan la iniciativa presentada por la secretaria de Cultura, Claudia Curiel, en materia de derechos de autor, regulación del doblaje y protección ante el uso de Inteligencia Artificial, acciones que la presidenta calificó como “muy importantes” para la estructura del sector.

El legado de “Frida”

En su mensaje, la titular del Poder Ejecutivo federal evocó el impacto internacional de la película "Frida", protagonizada por Hayek, al considerar que amplificó la proyección global de la pintora mexicana.

Aunque la artista ya tenía reconocimiento, dijo, esa producción ayudó a consolidarla como símbolo cultural en distintas regiones del mundo.

Además, adelantó que Hayek trabaja en un nuevo proyecto cinematográfico en Veracruz, cuyos paisajes describió como “extraordinarios”.


Comentarios

