Cerrar X
AP_25233093032612_7426fa31d7
Deportes

Suspenden el U de Chile-Independiente por violencia en las gradas

El partido correspondiente a la Copa Sudamericana fue suspendido tras violencia en las gradas, con agresiones y desalojo parcial de hinchas en Buenos Aires

  • 20
  • Agosto
    2025

El partido entre la Universidad de Chile contra Independiente, correspondiente a los octavos de final de la Copa Sudamericana de este miércoles, fue suspendido al comienzo de la segunda parte debido a actos de violencia de los aficionados en las gradas.

Desde el sector visitante del estadio Libertadores de América en Buenos Aires, simpatizantes chilenos habrían lanzado objetos contra los hinchas locales, lo que obligó a la intervención policial y al desalojo parcial de ese sector.

Estos incidentes provocaron la suspensión del encuentro y se comenzó el desalojo a los seguidores del club chileno del inmueble.

Diversos medios han detallado que el estadio no contaba con la seguridad suficiente en la zona de los visitantes, lo que permitió que un grupo de hinchas de Independiente llegara a la grada cuando solo quedaban 15 aficionados de la U de Chile para agredirlos.

Posteriormente, los pocos aficionados visitantes que quedaban en las gradas fueron acorralados, generando desesperación por parte de los aficionados chilenos, al punto de que uno, para evitar ser golpeado, cruzó una reja del estadio para quedar en la orilla de la grada, y en varios videos compartidos en redes sociales se aprecia cómo cae desde la grada, a más de 30 metros de altura.

En los videos no se alcanza a apreciar con claridad si el aficionado se aventó por cuenta propia intentando escapar o si fue empujado por otra persona.

Los demás aficionados de la U de Chile que no pudieron escapar fueron golpeados con palos y cinturones mientras eran acorralados en esquinas de las gradas.

También, en redes circulan videos de aficionados que quedaron inconscientes en las gradas, sin que estos sean atendidos por algún médico o los propios elementos de seguridad.

Hasta el momento, ninguno de los clubes se ha pronunciado al respecto y se desconoce el estado de salud de los aficionados.

Algunos reporteron han informado mediante sus redes sociales que el hecho habría dejado al menos tres muertos.

Por su parte, la CONMEBOL se pronunció al respecto y canceló oficialmente el encuentro; además, informó que "toda la información de los hechos ocurridos dentro y fuera del estadio será enviada a la Comisión Disciplinaria de la Confederación Sudamericana de Fútbol".


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

leagues_cup_trofeo_c2306d883f
¡Fracaso! Liga MX, sin equipos en Semifinales de Leagues Cup 2025
AP_25233611896360_b70164bdd5
Alcaraz y Djokovic avistan su debut exigente en el US Open
jaquie_ovalle_tigres_femenil_d267cbfd73
Se despide 'La Maga' Ovalle de Tigres; se va al Orlando Pride
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_08_21_T174020_640_0c586b9a5b
Impulsan programa de útiles a bajo costo en Coahuila
EH_UNA_FOTO_2025_08_21_T173318_216_323c72ce48
Refuerzan operativo contra Uber y Didi en Tamaulipas
82fdf71f_2cab_4691_aa84_c3e595aab360_7534e9dc24
Piden escuela para formar maestros de Educación Física
publicidad

Más Vistas

nl_trinitas_jorge_olvera_a440061325
Alistan orden de aprehensión contra fundador de Trínitas
Whats_App_Image_2025_08_20_at_12_21_09_AM_a0c407ee22
Llevan obras 40% de avance en el Parque del Agua
nl_dr_hospital_218d9ebb4b
Denuncia regia que le 'inflan' la cuenta en el Doctors Hospital
publicidad
×