Suspenden el U de Chile-Independiente por violencia en las gradas

El partido entre la Universidad de Chile contra Independiente, correspondiente a los octavos de final de la Copa Sudamericana de este miércoles, fue suspendido al comienzo de la segunda parte debido a actos de violencia de los aficionados en las gradas.

Desde el sector visitante del estadio Libertadores de América en Buenos Aires, simpatizantes chilenos habrían lanzado objetos contra los hinchas locales, lo que obligó a la intervención policial y al desalojo parcial de ese sector.

Estos incidentes provocaron la suspensión del encuentro y se comenzó el desalojo a los seguidores del club chileno del inmueble.

Una locura lo que está pasando en Avellaneda. Los “hinchas” de la Universidad de Chile arrojaron una bomba de estruendo a la parcialidad de Independiente y prenden fuego las butacas del Estadio Libertadores de América. pic.twitter.com/Wm8fnVnanm — Pablo Giralt (@giraltpablo) August 21, 2025

Diversos medios han detallado que el estadio no contaba con la seguridad suficiente en la zona de los visitantes, lo que permitió que un grupo de hinchas de Independiente llegara a la grada cuando solo quedaban 15 aficionados de la U de Chile para agredirlos.

Posteriormente, los pocos aficionados visitantes que quedaban en las gradas fueron acorralados, generando desesperación por parte de los aficionados chilenos, al punto de que uno, para evitar ser golpeado, cruzó una reja del estadio para quedar en la orilla de la grada, y en varios videos compartidos en redes sociales se aprecia cómo cae desde la grada, a más de 30 metros de altura.

Aquí en Chile, a los hinchas Independiente se les protegió hasta el aeropuerto, hoy estos mismos nos recibieron así los cobardes, pero todos sabemos que la CONMEBOL les perdonará todo porque son un club ARGENTINO #VamoslaU #UdeChile #CopaSudamericana #Sudamericana #CONMEBOL pic.twitter.com/3Py42avIGs — 🇮🇸 (@hhhjjjk90) August 21, 2025

En los videos no se alcanza a apreciar con claridad si el aficionado se aventó por cuenta propia intentando escapar o si fue empujado por otra persona.

Los demás aficionados de la U de Chile que no pudieron escapar fueron golpeados con palos y cinturones mientras eran acorralados en esquinas de las gradas.

También, en redes circulan videos de aficionados que quedaron inconscientes en las gradas, sin que estos sean atendidos por algún médico o los propios elementos de seguridad.

Hasta el momento, ninguno de los clubes se ha pronunciado al respecto y se desconoce el estado de salud de los aficionados.

Algunos reporteron han informado mediante sus redes sociales que el hecho habría dejado al menos tres muertos.

Por su parte, la CONMEBOL se pronunció al respecto y canceló oficialmente el encuentro; además, informó que "toda la información de los hechos ocurridos dentro y fuera del estadio será enviada a la Comisión Disciplinaria de la Confederación Sudamericana de Fútbol".

