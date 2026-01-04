Podcast
Deportes

Suspenden Liga Venezolana de Beisbol tras captura de Maduro

La Liga Venezolana de Beisbol pausó de forma indefinida el Round Robin 2026 tras la captura de Nicolás Maduro y la escalada de tensión en el país.

  • 04
  • Enero
    2026

La Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) suspendió de manera indefinida el Round Robin 2026, cuyos encuentros estaban programados para este fin de semana, debido al “estado de conmoción” que vive Venezuela tras la captura del presidente Nicolás Maduro.

Aunque la liga no emitió un comunicado oficial en sus canales institucionales, la suspensión fue confirmada por el presidente de la LVBP, Giuseppe Palmisano, en declaraciones a distintos medios locales.

Prioridad en la seguridad

Palmisano explicó que la decisión responde a la imposibilidad de garantizar condiciones mínimas de seguridad y logística para jugadores, cuerpo técnico y aficionados.

“Debemos esperar. Hay que resguardar a nuestros peloteros y fanáticos”, señaló, al tiempo que reconoció que, si la situación se prolonga, será complicado concluir el torneo dentro del calendario previsto.

EH UNA FOTO - 2026-01-04T092319.652.jpg

Los equipos participantes, Cardenales de Lara, Bravos de Margarita, Navegantes del Magallanes, Águilas del Zulia y Caribes de Anzoátegui, recibieron instrucciones de regresar a sus ciudades sede mientras se evalúa el panorama día a día.

Incertidumbre en la postemporada

La suspensión ocurre en una fase clave del campeonato, ya que el Round Robin define a los finalistas de la temporada.

Por ahora, no existe una fecha establecida para la reanudación de las actividades, lo que genera incertidumbre sobre el cierre del certamen.

Solo Navegantes del Magallanes se pronunció públicamente a través de redes sociales, mientras el resto de los clubes se mantiene a la espera de indicaciones oficiales.

Impacto regional en el beisbol

La crisis política y de seguridad ya había afectado al beisbol profesional del Caribe. Hace dos semanas, la Confederación de Beisbol Profesional del Caribe retiró a Gran Caracas la sede de la Serie del Caribe 2026, que fue trasladada al Estadio Panamericano de Guadalajara, Jalisco, ante la negativa de varias delegaciones a viajar a Venezuela.

G9ydFByWMAADoEH.jfif

Por su parte, la Liga de Beisbol Profesional de República Dominicana informó que los jugadores de esa nacionalidad que se encontraban en Venezuela durante los hechos están a salvo y expresó su solidaridad con el pueblo venezolano.

La LVBP reiteró que cualquier actualización sobre la reanudación del torneo será comunicada de manera oficial, en función de la evolución de la situación en el país.


Comentarios

