Técnico del Newcastle, Eddie Howe, fue trasladado al hospital

El técnico del Newcastle United, Eddie Howe, fue ingresado en un hospital este viernes por la noche tras sentirse mal durante varios días.

El club ha confirmado que Howe está consciente, hablando con su familia y recibiendo atención médica especializada, pero permanecerá en el hospital para más pruebas.

"El personal médico mantuvo a Eddie en el hospital durante la noche para realizarle más pruebas, que están en curso. Está consciente y habla con su familia, y continúa recibiendo atención médica especializada", aseguró el club en el comunicado.

Como resultado, no estará en el banquillo para el partido de la Premier League contra el Manchester United el domingo, y los asistentes Jason Tindall y Graeme Jones liderarán al equipo en su ausencia.

El Newcastle ha expresado sus mejores deseos para una pronta recuperación y prometió proporcionar más actualizaciones cuando sea posible.

Eddie Howe will miss tomorrow’s game against Manchester United due to illness.



The Magpies’ head coach was admitted to hospital late on Friday evening having felt unwell for a number of days.



Everyone at Newcastle United extends their best wishes to Eddie for a speedy recovery,… pic.twitter.com/NJjAzqkkAg