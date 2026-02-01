Podcast
Deportes

Shakur Stevenson se corona campeón al vencer a Teofimo López

Shakur Stevenson se convirtió en campeón mundial en cuatro categorías diferentes: pluma, superpluma, ligero y ahora superligero.

  • 01
  • Febrero
    2026

Shakur Stevenson escribió una nueva página en su carrera al imponerse con autoridad sobre Teófimo López para conquistar el título superligero (140 libras) de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), en una pelea celebrada en el Madison Square Garden de Nueva York que terminó con tarjetas idénticas de 119-109 a favor del estadounidense.

Dominio total desde los primeros asaltos

Desde el campanazo inicial, Stevenson marcó el ritmo del combate con un control preciso de la distancia, un jab constante y un desplazamiento que neutralizó por completo la ofensiva de López. El excampeón intentó presionar, pero se encontró una y otra vez con la defensa sólida y los contraataques certeros del nuevo monarca superligero.

La lectura táctica de la pelea fue clara Stevenson no permitió que López encontrara su pelea, cada intento del hondureño-estadounidense por cerrar espacios terminó en intercambios desfavorables, donde el campeón conectaba primero y salía sin castigo.

Una cortada que marcó el rumbo del combate

Conforme avanzaron los episodios, el castigo comenzó a notarse en el rostro de López, una herida sobre su ojo izquierdo, provocada por la precisión de Stevenson, complicó aún más su panorama arriba del ring, para la recta final del combate, la sangre y la inflamación eran evidentes, mientras el dominio del estadounidense se mantenía intacto.

Los jueces reflejaron esa superioridad en sus tarjetas, otorgándole a López apenas un asalto en toda la contienda, muestra clara del desequilibrio técnico que existió durante los 12 rounds.

Campeón en cuatro divisiones

Con esta victoria, Shakur Stevenson se convirtió en campeón mundial en cuatro categorías diferentes: pluma, superpluma, ligero y ahora superligero. La hazaña lo coloca en un grupo selecto de boxeadores que han logrado dominar múltiples divisiones, consolidando su lugar entre los mejores libra por libra de la actualidad.

Además de sumar un nuevo cinturón a su historial, Stevenson reafirmó su reputación como un peleador de estilo técnico, inteligente y sumamente efectivo, capaz de desactivar a rivales de alto calibre sin necesidad de intercambios desordenados.

Un duro revés para Teófimo López

Para Teófimo López (22-2), la derrota significó perder el campeonato que ostentaba en las 140 libras y evidenció las dificultades de enfrentar a un boxeador con la precisión y el control táctico de Stevenson, aunque buscó imponer presión durante la pelea, sus ataques fueron sumamente predecibles y constantemente neutralizados.

La afición que llenó el recinto neoyorquino mostró apoyo a ambos peleadores antes del combate, pero conforme avanzaron los rounds quedó claro que la noche pertenecía por completo a Stevenson.

La actuación dejó un mensaje claro en la división superligera, Shakur Stevenson no solo llegó para competir, sino para dominar.


