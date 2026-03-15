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Kimi Antonelli gana campeonato por primera vez en GP de China

Antonelli fue el más joven en salir desde la pole y perdió brevemente el liderato ante Hamilton en la largada, pero lo recuperó en las siguientes vueltas

  • 15
  • Marzo
    2026

El italiano Kimi Antonelli ganó por primera vez en su trayectoria con Mercedes al posicionarse como líder de la carrera de Fórmula 1 durante el Gran Premio de China, siendo el segundo más joven de la historia.

Antonelli, de 19 años se despegó de una entretenida batalla entre Russell y los dos Ferrari para llevarse el domingo una victoria contundente y compartir el podio con Hamilton, el siete veces campeón al que reemplazó el año pasado.

"Me he quedado sin palabras. Estoy a punto de llorar, la verdad. Muchas gracias a mi equipo porque me ayudaron a cumplir este sueño", dijo Antonelli, conteniendo las lágrimas.

Ante este resultado, el director Toto Wolff aseguró que su victoria respalda la decisión por convocarlo a la escudería para reemplazar a Hamilton.

“Muchos dijeron que el año pasado era demasiado pronto y, obviamente, nosotros mismos nos hicimos esa pregunta: si era demasiado meterlo en esta olla a presión.

Un año con altibajos y él es joven. Tenemos que perdonarle estos errores, y ahora está en el segundo Gran Premio (de 2026) y lo remata sin piedad. Está bien", agregó.

Antonelli fue el más joven en salir desde la pole y perdió brevemente el liderato ante Hamilton en la largada, pero lo recuperó poco después y controló el resto del camino.

Un bloqueo de neumático cerca del final le provocó “un pequeño infarto”, pero llegó hasta la meta para celebrarlo con su padre, quien una vez coló a su hijo en el paddock de la F1, escondido en una pila de neumáticos, para acercarlo a la acción.

Las nuevas regulaciones volvieron a producir una lucha dramática por la posición entre Mercedes y los Ferrari, que arrancaron con fuerza, mientras Russell se abría paso frente a Charles Leclerc y Lewis Hamilton en una batalla de varias vueltas con numerosos cambios de posición. Eso le permitió a Antonelli ampliar su ventaja al frente.

El mexicano Sergio Pérez logró completar su segunda carrera seguida con el equipo debutante Cadillac, finalizando 15to. Pero “ChecoPérez se vio involucrado en un choque con su compañero de equipo Valtteri Bottas, quien quedó 13ro.

F1 compite horas después de anunciar que las carreras del próximo mes en Bahréin y Arabia Saudí no se llevarán a cabo debido a la guerra en Medio Oriente.


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