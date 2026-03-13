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Este criterio de desempate define los Octavos de Concachampions

El reglamento de la Concachampions mantiene el gol de visitante como principal criterio de desempate en los Octavos de Final

  • 13
  • Marzo
    2026

La fase de Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup dejó escenarios distintos para los clubes mexicanos tras los partidos de ida, pero hay una regla del torneo que puede terminar siendo decisiva: el gol de visitante sí cuenta como criterio de desempate.

Con los resultados ya registrados, equipos como Club América y Cruz Azul parten con ventaja en sus eliminatorias, mientras que CF Monterrey, Tigres UANL y Deportivo Toluca FC tendrán que remontar en el partido de vuelta.

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El gol de visitante sí cuenta

A diferencia de otros torneos internacionales que eliminaron esta regla, la competición organizada por la Concacaf mantiene vigente el criterio del gol anotado como visitante.

Esto significa que, si una serie termina empatada en el marcador global, avanzará el equipo que haya anotado más goles fuera de su estadio.

El sistema contrasta con torneos como la UEFA Champions League, donde este criterio fue eliminado en años recientes, o incluso con la liguilla de la Liga MX, que utiliza otros métodos de desempate.

Uno de los casos más evidentes es el de Cruz Azul, que logró un triunfo de 1-3 como visitante frente a Monterrey en el partido de ida.

Con ese resultado, el conjunto celeste podría incluso perder por 1-0 en el duelo de vuelta y aun así avanzar a los cuartos de final gracias a los goles que marcó fuera de casa.

El encuentro decisivo se disputará en el Estadio Cuauhtémoc, donde el equipo capitalino buscará cerrar la eliminatoria.

Lee la nota completa: Cruz Azul 'arrolla' a Monterrey con Santiago Mele como villano

Clubes mexicanos cerrarán la serie en casa

Otro punto que juega a favor de los representantes de México es que todos disputarán el partido de vuelta como locales, lo que les permitirá tener el control del cierre de la serie.

Sin embargo, el gol de visitante también obliga a los equipos a mantener orden defensivo, ya que un tanto del rival podría complicar el panorama en el marcador global.

 


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