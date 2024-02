Tigres buscará seguir con su buen paso en el torneo contra Santos

Tigres busca seguir con su buen paso en el torneo, y lo hará al meterse a la Laguna para enfrentar a Santos en el partido correspondiente a la jornada 6, por ello, esta tarde los dirigidos por Siboldi entrenaron con miras a este cotejo.

Al término del mismo, Juan Pablo Vigón habló en conferencia de prensa, quien comentó sobre el presente que vive el equipo; "Sabemos lo que tenemos que mejorar, queremos jugar todos los juegos y acercarnos a la perfección, buscamos siempre hacer lo mejor y nos damos cuenta de por donde podemos mejorar, es lo bonito del futbol, le da sabor y estamos trabajando en todas las líneas para llegar a nuestro mejor nivel".

La plaza de Torreón ha estado en el foco del Huracán después de lo que sucedió en el partido ante Rayados, donde se desataron actos de violencia que lamentablemente provocaron la pérdida de una vida, además, el duelo ante la U fue declarado como de alto riesgo, por lo que Vigón envió un mensaje a la afición.

"Lamentable lo que pasó, acordarnos que el futbol espectáculo y es show, te aleja de bastantes vicios, el fútbol bien enfocado es pasión que se debe de alejar cualquier tipo de tragedia, que vayan y gocen del espectáculo, el fútbol es familiar, es diversión, te acerca a otros valores mucho más importantes y no a tragedias mal enfocadas", dijo.

Además, aprovechó para aplaudir el buen comportamiento de su afición; "Acá la pasión es grande la que se vive en el Volcan, la verdad el comportamiento de nuestra afición es impecable, apoya y se suma a lo que podemos dar en la cancha, influye y acá la afición lo entiende de la mejor manera.

Por último, comentó que a pesar de la fuerte competencia interna que existe en el equipo, no le molesta aportar desde el banquillo; "A mi edad me importa más el equipo, claro, si me la hubieran preguntado antes te diría que quiero ser titular, estoy consciente de que quiero ganar campeonatos y yo solo no los voy a ganar, estoy en un equipo que para mí es el mejor".

Al término del entrenamiento, Tigres viajó a Torreón para encarar su partido ante Santos mañana a las 09:10 pm, en territorio lagunero.

