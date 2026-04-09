Tigres es el 'pastor' de Chivas; suma siete partidos invicto

Tigres tendrá un partido importantísimo para este fin de semana, pues se enfrentará a Chivas, líder de la competencia y máximo candidato a ser campeón este semestre; mientras que los felinos están necesitados de puntos.

Y aunque la diferencia en rendimiento es bastante notoria, los regios tendrán una doble ventaja, pues además de que jugarán en casa, le tienen bien tomada la medida al "Rebaño Sagrado" desde hace algunos años.

🔄🧠 Cambiamos el chip y nos enfocamos en la Jornada 14 de la Liga Mx. pic.twitter.com/gQJKRPHWoV — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) April 9, 2026

El 'pastor' del rebaño

El equipo ahora comandado por Guido Pizarro tiene siete encuentros seguidos sin perder contra los tapatíos, siendo la última derrota en el Clausura 2023, cuando los rojiblancos ganaron 2-1 precisamente en la cancha del Estadio Universitario.

Desde entonces, los auriazules sumaron tres victorias y cuatro empates, tres de ellos consecutivos, frente a este rival contra el que se generó un roce especial luego de que Tigres le ganó el título de visitante en 2023 comandados por Robert Dante Siboldi.

Además de la final, otro resultado que destaca es una victoria norteña por 4-0 en la "Perla Tapatía", en la que Nicolás Ibáñez brilló con dos goles y una asistencia, para concretar el mayor triunfo ante Chivas.

Realidades opuestas

Para este encuentro, el Guadalajara llega como primer lugar de la tabla y mostrando una propuesta agradable para los aficionados, que prometen entrar en gran número al "Volcán".

Por su lado, Tigres tiene altibajos marcados, que lo tienen en el octavo lugar, con riesgo permanente de salir de los puestos de Liguilla. Ojo, recordemos que este semestre no habrá Play-In, por lo que solo el top 8 peleará por el título.

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