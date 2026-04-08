Tigres no sabe lo que es perder con un extranjero en el 'Volcán'
Tigres es ‘feroz’ ante clubes extranjeros en el 'Volcán' y con la afición de su lado aún más; por ello se espera que gane hoy frente al Seattle Sounders
- 08
-
Abril
2026
Tal parece que este miércoles Tigres dará el primer paso hacia la semifinal de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026, ya que recibirá a Seattle Sounders en el juego de ida de cuartos de final, a las 19:00 horas en el Estadio Universitario.
Y es que el conjunto de la UANL nunca ha perdido un partido oficial ante un club extranjero en la cancha de “El Volcán”.
A lo largo de la historia, los auriazules han disputado 46 encuentros oficiales ante equipos foráneos, en distintas competencias, con saldo de 33 triunfos, 13 empates y cero derrotas, con 111 goles a favor y 37 en contra, para una diferencia de goles positiva de +74.
Con este antecedente, el cuadro de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, intentará tomar ventaja esta noche en el primer capítulo de la antesala de la semifinal de la Concachampions frente al cuadro de la Major League Soccer (MLS).
Ficha
Fútbol
Copa de Campeones de la Concacaf 2026
Cuartos de final
Juego de ida
Tigres vs. Seattle
Estadio Universitario
19:00 horas - Hoy miércoles
Fox One
Entérate
Estos son los datos estadísticos que arrojan los duelos oficiales de Tigres ante clubes internacionales en el Estadio Universitario:
|Concepto
|Cantidad
|Partidos disputados
|46
|Triunfos de Tigres
|33
|Empates
|13
|Derrotas
|0
|Goles a favor
|111
|Dianas en contra
|37
|Diferencia de goles
|+74
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