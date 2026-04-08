Tigres no sabe lo que es perder con un extranjero en el 'Volcán'

Tal parece que este miércoles Tigres dará el primer paso hacia la semifinal de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026, ya que recibirá a Seattle Sounders en el juego de ida de cuartos de final, a las 19:00 horas en el Estadio Universitario.

Y es que el conjunto de la UANL nunca ha perdido un partido oficial ante un club extranjero en la cancha de “El Volcán”.

A lo largo de la historia, los auriazules han disputado 46 encuentros oficiales ante equipos foráneos, en distintas competencias, con saldo de 33 triunfos, 13 empates y cero derrotas, con 111 goles a favor y 37 en contra, para una diferencia de goles positiva de +74.

Con este antecedente, el cuadro de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, intentará tomar ventaja esta noche en el primer capítulo de la antesala de la semifinal de la Concachampions frente al cuadro de la Major League Soccer (MLS).

Ficha

Fútbol

Copa de Campeones de la Concacaf 2026

Cuartos de final

Juego de ida

Tigres vs. Seattle

Estadio Universitario

19:00 horas - Hoy miércoles

Fox One

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Estos son los datos estadísticos que arrojan los duelos oficiales de Tigres ante clubes internacionales en el Estadio Universitario:

Concepto Cantidad Partidos disputados 46 Triunfos de Tigres 33 Empates 13 Derrotas 0 Goles a favor 111 Dianas en contra 37 Diferencia de goles +74

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