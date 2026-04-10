Refuerzan seguridad para el Tigres vs. Chivas en San Nicolás

Un total de mil elementos de seguridad serán desplegados dentro y en los alrededores del Estadio Universitario este sábado 11 de abril, con motivo del partido entre Tigres y Guadalajara, informó el gobierno municipal de San Nicolás.

El operativo iniciará desde el mediodía, aunque el encuentro está programado para las 17:00 horas. Desde ese momento se comenzará a notar la presencia de la Policía de San Nicolás, así como de corporaciones estatales, federales y personal de seguridad del propio estadio.

¿Cómo será el despliegue de seguridad para Tigres vs Chivas?

“Mañana es un partido importante, partido contra Chivas, evidentemente son partidos de alta afluencia del aficionado. Destinamos buena parte de nuestro equipo de seguridad, de movilidad, de riesgos y emergencia para cuidar y salvaguardar las vidas de los asistentes y vecinos de San Nicolás”, señaló el alcalde de San Nicolás, Daniel Carrillo.

El operativo se fortalecerá dos horas antes del inicio del partido, aunque desde el mediodía comenzará la instalación de filtros de movilidad y la identificación de posibles zonas de riesgo.

“Se fortalece a partir de dos horas antes de la entrada, pero prácticamente desde medio día se empieza a establecer los filtros de movilidad y el equipo de emergencia empieza a hacer el registro de los puntos en donde tenemos una posible riesgo”, agregó.

El despliegue incluirá policías en patrullas, motocicletas, bicicletas y caballos, además de binomios caninos.

Recomendaciones para asistentes al Estadio Universitario

Las autoridades recomendaron a los asistentes llegar con anticipación, utilizar transporte público y, en caso de acudir en automóvil, compartir vehículo para agilizar los traslados.

Aunque se prevé un menor flujo vehicular por el periodo vacacional, se mantendrán operativos en vialidades cercanas y en el área de estacionamiento.

Coordinación entre autoridades y Tigres

Cabe señalar que, desde hace una década, el gobierno de San Nicolás y el club Tigres mantienen convenios de colaboración en materia de seguridad, que incluyen el control de accesos, supervisión del arribo de asistentes y vigilancia en las inmediaciones del estadio.





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