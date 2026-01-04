Podcast
Deportes

Tigres Femenil en 2025… vivieron las dos caras de la moneda

Las Amazonas combinaron irregularidad en fase regular con una Liguilla invicta y un Apertura brillante que las llevó al título de la Liga MX Femenil

  • 04
  • Enero
    2026

Las "Amazonas", actuales campeonas de la Liga BBVA MX Femenil, tuvieron un 2025 donde fueron "luz y sombra". En la fase inicial y tomando en cuenta los torneos de Clausura y Apertura del año recién concluido, las dirigidas por el español Pedro Martínez Losa contabilizaron 22 triunfos, siete empates y cinco derrotas. Pero… en la fase final nunca perdió un partido; tres victorias y cinco igualadas fue su cosecha.

Si bien es cierto que, en el Clausura 2025, Tigres Femenil fue eliminado por Rayadas con un global de 2-2, quienes tuvieron una mejor posición en la tabla general. Se destaca que en batallas de Liga, su aparato defensivo fue el tercero mejor del torneo con 14 tantos recibidos y su ofensiva la segunda mejor de la campaña con 41 pepinillos; números nada despreciables para un equipo acostumbrado a estar en los lugares de honor.

Respecto a las ocasiones en que cantaron el gol a su favor, las de amarillo total durante el año antes referido celebraron 101 anotaciones. Aun con la salida de su referente Lizbeth Jacqueline Ovalle, quien por cierto anotó 13 goles y obtuvo el Premio Marta de la FIFA, las universitarias tuvieron en la española Jennifer Hermoso a su mejor rompe redes con 19 tantos, seguida por Jheniffer Da Silva, Thembi Kgatlana y Diana Ordoñez con 14 pepinillos.

Pero… ¿Cómo fue que obtuvieron esta cosecha las de la "U"?

WhatsApp Image 2026-01-04 at 3.58.59 PM.jpeg

En el Clausura 2025

En el primer torneo de la Liga MX disputado en 2025, las felinas iniciaron un nuevo proyecto bajo la batuta del español Pedro Martínez Losa, en donde consiguió nueve victorias, cuatro empates y cuatro derrotas –Tijuana, Atlas, América y Pumas, respectivamente. Perforó la meta enemiga 41 veces y recibió 14 pepinillos. Avanzó a la Liguilla como quinto lugar general; en cuartos de final, con un global de 2-2, fue eliminado por Rayadas.

Y en el Apertura 2025

Con la espina más que clavada, las de la "U" en el Apertura obtuvieron 13 triunfos, en tres ocasiones dividieron puntos y cayeron una sola vez, siendo sus verdugas las "Tuzas" del Pachuca, con quienes perdieron 3-2 en el "Volcán". Cantó en 60 ocasiones sus tantos anotados y fue a recoger el balón del fondo de sus redes 11 veces. 

Avanzó a la Fiesta Grande como primer lugar general, eliminó a FC Juárez con un global de 1-0, despachó con un 3-2 en la puntuación final en semifinales al Cruz Azul y se coronó monarca de la campaña ante el América con un 4-3 en el acumulado de ambos enfrentamientos.


