Para Rayadas el 2025… ¡será un año para el olvido!

Un equipo de Rayadas que, el año 2025, fue para el olvido; en donde en ambos torneos de Clausura y Apertura fueron eliminadas en Liguilla, también perdieron el Campeón de Campeonas con las "Tuzas" del Pachuca. También sufrió cambios en su banquillo, donde estuvieron la costarricense Amelia Valverde, el regiomontano Leonardo Álvarez y hará su debut en nuestra Liga Femenil la francesa Amandine Miquel.

Su productividad marca que durante el año recientemente concluido, tomando en cuenta la fase de Liga del Clausura y Apertura 2025, las del Monterrey ganaron 20 duelos, dividieron puntos en cinco batallas y en nueve más les sacaron los tres puntos. En relación con su ofensiva, esta permaneció en el segundo y quinto lugar general, ya que anotó 79 dianas y su tendón de Aquiles fue su defensiva, la cual recibió 47 tantos.

Respecto a su artillería, la de la "Pandilla" tuvo en su dorsal 7 a Christina Marie Burkenroad como su mejor artillera con 16 tantos; le siguen la española Lucía García con 12 dianas y la sudafricana Jermaine Seoposenwe con ocho goles, respectivamente.

En el Clausura 2025

Fue en la primera competición oficial de la Liga MX disputada en 2025, en donde las del Monterrey, bajo la tutela de Amelia Valverde, quien venía de ser bicampeona con esta escuadra, obtuvieron diez victorias, tres igualadas y cuatro ocasiones perdieron; Atlético de San Luis, América, Tigres Femenil y Atlas fueron sus victimarias.

Anotaron 41 tantos y recibieron 23 goles. Llegó a la fase final ocupando el cuarto peldaño; en Cuartos de Final eliminó a las "Amazonas" con un global de 2-2, debido a que ocuparon una mejor posición en la Tabla General y fueron despachadas por el Pachuca con un contundente 5-1 acumulado en la fase.

Y en el Apertura 2025

Un nuevo torneo se iniciaba, pero la baja de su capitana Rebeca Bernal y de Merel Van Dogen hacían ver a las de la "Pandilla" débiles en su zona defensiva. Y esto se pudo constatar al recibir 17 goles en diez batallas, una cifra muy alta a la ordinaria. La gota que derramó el vaso se suscitó la noche del domingo 7 de septiembre, cuando su acérrimo rival Tigres Femenil las goleó 4-0 en el "Volcán", provocando la salida de su timonel Amelia Valverde.

Con la llegada al timón albiazul de Leonardo Álvarez y lo obtenido por Valverde, las de la "Pandilla" obtuvieron diez victorias, dos veces empataron y en otras cinco perdieron; siendo sus victimarios Pumas, Cruz Azul, Tigres Femenil, Pachuca y América. Cantó 38 goles y fue a recoger el balón del fondo de su marco 24 veces.

Avanzó a la Liguilla en el sexto general, siendo eliminado por las "Águilas" del América en Cuartos de Final en el Estadio de Ciudad de los Deportes con un escandaloso global de 6-1. Para esta campaña se contrató a la francesa Amandine Celia Miquel, quien ya dirigió al Leicester City de Inglaterra, Stade de Reims de Francia, donde obtuvo buenos dividendos, además de las escuadras galas del Bergerac Périgord y Chamois Niortais.

