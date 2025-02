Tigres liga dos derrotas y dos juegos sin gol a favor

Tigres está en mala racha: liga dos derrotas y dos juegos seguidos sin gol a favor al caer 1-0 ante Real Estelí en el partido de Ida de la Primera Ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf 2025, en el Estadio Independencia, en Estelí, Nicaragua.

El juego de Vuelta será el miércoles de la próxima semana, a las 21:00 horas en el Estadio Universitario.

Apenas el sábado pasado, los dirigidos por el técnico serbio, Veljko Paunovic, tropezaron 1-0 en Toluca, en la Fecha 5 de la fase regular del Torneo Clausura 2025 de la Liga MX, en el Estadio Nemesio Díez.

En este duelo ante los Diablos Rojos, los de la UANL no registraron un solo tiro a gol.

Y ante los nicaragüenses, los auriazules sólo tuvieron un tiro con dirección al arco.

Curiosamente, en estos dos encuentros, los de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, recibieron los goles casi al final del partido.

Los escarlatas les marcaron el gol al minuto 90 por obra de Joao Paulo Dias Fernandes.

Y el Real Estelí les marco al 83’, en los botines de Francisco Grahl.

Molesto

Veljko Paunovic, técnico de Tigres, se molestó en la rueda de prensa con los cuestionamientos de los medios de comunicación, quienes preguntaban por la ausencia de André-Pierre Gignac, desconociendo que se encuentra en recuperación por una operación tras la rotura parcial del tendón plantar delgado de la pierna derecha.

“No soy médico, pero les voy a dar el reporte médico. Gignac está lesionado, operado, se está recuperando. Javier Aquino es un jugador que ha tenido muchísimos minutos y nos queda mucho por recorrer en esta liga. Nahuel Guzmán, cancha sintética, nosotros hemos tenido en el pasado algunos problemas por eso, escucho a mis médicos y la recomendación es… acepto y tomo la decisión de que Nahuel se quede.

“El siguiente que no jugó es Guido Pizarro. La semana pasada se perdió el partido del martes pasado por una contusión en la rodilla y luego jugó el sábado y esto es un tema que tenemos que tener en cuenta, o sea, es un jugador en posible riesgo de lesión porque ya tuvo una secuela reciente. Fernando Gorriarán hoy (ayer) jugamos 11 contra 11 en el entrenamiento contra la Sub-23. Los jugadores que se quedaron, los que podían participar y él no participó. Es uno de los que no participó. ¿Por qué? Porque tuvo un golpe en el partido contra Toluca. Diego Reyes. ¿Sabés qué le pasa a Diego Reyes? Se rompió, se rompió. ¿No lo viste salir? Juan Brunetta, descanso”, dijo ‘Pauno’.

Comentarios