Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_05_08_at_1_26_55_AM_5a5a0088b7
Deportes

Tigres busca un ‘doblete’ ¿qué clubes lo han logrado?

Los de la UANL siguen en la lucha por conquistar títulos en la Liga MX y en la Concachampions, hazaña que pocos equipos han logrado en el balompié azteca

  • 08
  • Mayo
    2026

El buen momento de Tigres, con Guido Pizarro en la dirección técnica, puede alcanzar una hazaña pocas veces vista en el futbol mexicano.

Los de la UANL tienen en sus manos la posibilidad de alcanzar el famoso “doblete” en el mismo año futbolístico: ganar títulos de Liga MX y Copa de Campeones de la Concacaf.

Los felinos ya están en la Gran Final de la Concachampions 2026, que jugarán el sábado 30 de este mes de mayo ante Toluca a partido único en el Estadio Nemesio Díez del Estado de México a las 17:00 horas.

Y este sábado disputan el juego de vuelta de cuartos de final de la Liguilla del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX al visitar a Chivas a las 19:00 horas en el Estadio Akron.

Los auriazules llegan a esta batalla con ventaja de 3-1 en el marcador global, tras ganar la batalla de ida el sábado pasado en el Estadio Universitario.

Los clubes aztecas que han conquistado doblete en el mismo ciclo son: Toluca (en la temporada 1967-1968), Cruz Azul (en la campaña 1968-1969, así como en los torneos de México 1970 y 1997) y Pachuca (en el certamen de 2007).

Ficha

Fútbol - Liga MX
Torneo Clausura 2026
Liguilla - Cuartos de final
Juego de vuelta
Chivas vs. Tigres
Marcador global: 3-1, favor Tigres
Estadio Akron
19:00 horas - Mañana sábado
Amazon Prime

Clubes mexicanos que han conquistado 'doblete'

ClubTemporada / TorneoLogros
TolucaTemporada 1967-1968
  • Ganó el título de Primera División al finalizar como líder general con 44 puntos (no había Liguilla).
  • Conquistó el cetro de la Concacaf al vencer al Aurora de Guatemala.
Cruz Azul
  • Temporada 1968-1969
  • Torneo México 1970
  • Torneo Invierno 1997
  • En los tres certámenes fue campeón de Liga y de la Concacaf.
  • En 1971 también ganó el título de la Confederación.
PachucaTorneo Clausura 2007
  • Se coronó en el Clausura 2007 venciendo al América.
  • Ganó la corona de la Concacaf tras vencer a Chivas.

Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_05_08_at_1_32_13_AM_506b40ac92
Padre le ‘hereda’ a su hijo los colores azul y oro
INFO_7_VERTICAL_5b2258d735
Miguel 'Piojo' Herrera vuelve como DT del Atlante tras 15 años
deportes_tigres_toluca_semis_edf8bbd649
Este es el horario para la Final de la Concachampions 2026
publicidad

Últimas Noticias

finanzas_banxico_fa9330271f
Banxico concluye recortes y deja tasa en 6.50%
Whats_App_Image_2026_05_08_at_12_25_59_AM_98186484b9
Arca Continental, entre los 100 mejores empleadores de México
Whats_App_Image_2026_05_08_at_2_10_09_AM_0a038a06db
Clausuran hospitales privados por irregularidades sanitarias
publicidad

Más Vistas

nl_presa_leon_5eb3f2a3d0
'Ruge' la Presa León: comenzará a dar agua a Nuevo León en junio
choque_san_pedro_ab11e58ae4
Salen de fiesta y chocan contra luminaria en San Pedro
Whats_App_Image_2026_05_06_at_6_25_36_PM_029dcf8ac4
Inauguran el Costco más grande de Latinoamérica en Escobedo
publicidad
×