Tigres busca un ‘doblete’ ¿qué clubes lo han logrado?
Los de la UANL siguen en la lucha por conquistar títulos en la Liga MX y en la Concachampions, hazaña que pocos equipos han logrado en el balompié azteca
- 08
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Mayo
2026
El buen momento de Tigres, con Guido Pizarro en la dirección técnica, puede alcanzar una hazaña pocas veces vista en el futbol mexicano.
Los de la UANL tienen en sus manos la posibilidad de alcanzar el famoso “doblete” en el mismo año futbolístico: ganar títulos de Liga MX y Copa de Campeones de la Concacaf.
Los felinos ya están en la Gran Final de la Concachampions 2026, que jugarán el sábado 30 de este mes de mayo ante Toluca a partido único en el Estadio Nemesio Díez del Estado de México a las 17:00 horas.
Y este sábado disputan el juego de vuelta de cuartos de final de la Liguilla del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX al visitar a Chivas a las 19:00 horas en el Estadio Akron.
Los auriazules llegan a esta batalla con ventaja de 3-1 en el marcador global, tras ganar la batalla de ida el sábado pasado en el Estadio Universitario.
Los clubes aztecas que han conquistado doblete en el mismo ciclo son: Toluca (en la temporada 1967-1968), Cruz Azul (en la campaña 1968-1969, así como en los torneos de México 1970 y 1997) y Pachuca (en el certamen de 2007).
Ficha
Fútbol - Liga MX
Torneo Clausura 2026
Liguilla - Cuartos de final
Juego de vuelta
Chivas vs. Tigres
Marcador global: 3-1, favor Tigres
Estadio Akron
19:00 horas - Mañana sábado
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Clubes mexicanos que han conquistado 'doblete'
|Club
|Temporada / Torneo
|Logros
|Toluca
|Temporada 1967-1968
|Cruz Azul
|Pachuca
|Torneo Clausura 2007
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