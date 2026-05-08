Tigres busca un ‘doblete’ ¿qué clubes lo han logrado?

El buen momento de Tigres, con Guido Pizarro en la dirección técnica, puede alcanzar una hazaña pocas veces vista en el futbol mexicano.

Los de la UANL tienen en sus manos la posibilidad de alcanzar el famoso “doblete” en el mismo año futbolístico: ganar títulos de Liga MX y Copa de Campeones de la Concacaf.

Los felinos ya están en la Gran Final de la Concachampions 2026, que jugarán el sábado 30 de este mes de mayo ante Toluca a partido único en el Estadio Nemesio Díez del Estado de México a las 17:00 horas.

Y este sábado disputan el juego de vuelta de cuartos de final de la Liguilla del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX al visitar a Chivas a las 19:00 horas en el Estadio Akron.

Los auriazules llegan a esta batalla con ventaja de 3-1 en el marcador global, tras ganar la batalla de ida el sábado pasado en el Estadio Universitario.

Los clubes aztecas que han conquistado doblete en el mismo ciclo son: Toluca (en la temporada 1967-1968), Cruz Azul (en la campaña 1968-1969, así como en los torneos de México 1970 y 1997) y Pachuca (en el certamen de 2007).

Ficha

Fútbol - Liga MX

Torneo Clausura 2026

Liguilla - Cuartos de final

Juego de vuelta

Chivas vs. Tigres

Marcador global: 3-1, favor Tigres

Estadio Akron

19:00 horas - Mañana sábado

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Clubes mexicanos que han conquistado 'doblete'

Club Temporada / Torneo Logros Toluca Temporada 1967-1968 Ganó el título de Primera División al finalizar como líder general con 44 puntos (no había Liguilla).

Conquistó el cetro de la Concacaf al vencer al Aurora de Guatemala. Cruz Azul Temporada 1968-1969

Torneo México 1970

Torneo Invierno 1997 En los tres certámenes fue campeón de Liga y de la Concacaf.

En 1971 también ganó el título de la Confederación. Pachuca Torneo Clausura 2007 Se coronó en el Clausura 2007 venciendo al América.

Ganó la corona de la Concacaf tras vencer a Chivas.

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