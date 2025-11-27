Cerrar X
Deportes

Tigres no sabe remontar marcadores abultados en Liguilla

Desde la creación de los torneos cortos en 1993, el equipo ha enfrentado en varias ocasiones marcadores abultados y nunca ha logrado salir avante en la serie

  • 27
  • Noviembre
    2025

Después de la estrepitosa caída de Tigres por 3-0 ante los Xolos de Tijuana en la ida de los Cuartos de Final del Apertura 2026, el panorama para los de la "U" se empieza a ver oscuro.

Desde la creación de los torneos cortos en 1993, el equipo felino ha enfrentado en varias ocasiones marcadores abultados y nunca en su historia ha logrado salir avante en la serie.

Historial reciente: desventajas que pesan

En los últimos años, Tigres ha iniciado series en desventaja, como en el Clausura 2024, donde cayeron 2-1 ante Rayados en la ida de los Cuartos de Final; en la vuelta empataron 1-1, insuficiente para avanzar. Otra es en el Apertura 2024, cuando fueron goleados 3-0 por Atlético de San Luis en la ida y en la vuelta, pese a generar oportunidades, no lograron marcar y quedaron eliminados.

Con estos resultados, Tigres hiló dos eliminaciones consecutivas tras perder la ida. Ahora, ante Xolos, enfrentan la tercera oportunidad de revertir esta mala racha.

Estadísticas poco alentadoras

Desde 1993, cuando se instauraron los torneos cortos, las probabilidades de avanzar en la liguilla para Tigres cuando inicia una serie en desventaja son prácticamente nulas.

Y es que nunca en la historia del club han podido remontar una serie en la que comenzó perdiendo por tres goles o más.

Casos históricos de intentos fallidos

  • Clausura 2022: perdieron 0-3 ante Atlas en la ida. En la vuelta llegaron a estar 4-1 en el "Volcán" y con posibilidades de avanzar; sin embargo, un penal en tiempo de compensación puso el 4-2, suficiente para que los tapatíos avanzaran. Además, una alineación indebida de Tigres terminó dejando el marcador oficial 2-0 a favor de Atlas.

  • Clausura 2003: semifinal ante Rayados; perdieron 4-1 en casa y ganaron 2-1 en la vuelta, pero no fue suficiente para avanzar.

