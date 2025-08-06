Tigres se clasifica a la siguiente fase de la Leagues Cup

Pese a haber perdido este martes su último partido de la primera fase de la Leagues Cup ante Los Angeles FC, el cuadro universitario se clasificó a la siguiente ronda con seis puntos de nueve posibles.

Tigres necesitaba una combinación de resultados, los cuales se dieron este miércoles.

Para su pase, los felinos necesitaban que dos equipos de la MLS triunfaran ante Pumas, Necaxa y Juárez, cosa que ya sucedió, pues los hidrocalidos perdieron por un marcador de 5-1 ante el Orlando City, mientras que Pumas cayó 2-1 ante el Inter de Miami de Lionel Messi y compañía.

🚨¡OFICIAL!🚨



Con las derrotas de Pumas y Necaxa hoy, Tigres UANL está en los Cuartos de Final de la Leagues Cup.



VAMOS POR LA COPA. pic.twitter.com/PpuRI6sRCs — TF (@tigresfootball_) August 7, 2025

Los de la "U", pese a ya estar matemáticamente clasificados, aún no tienen una posicion fija, pues si los "Bravos" concretan una victoria ante el New York Red Bull, llegarían a las ocho unidades, poniéndose como sublíderes del grupo de la Liga MX.

De darse este resultado, Tigres sería desplazado al último puesto de los equipos clasificados a los cuartos de final y se mediría al líder del grupo de la MLS, el cual se definirá este miércoles.

En caso de que Juárez caiga este jueves, Tigres se mdeiría al segundo lugar de la MLS.

Comentarios