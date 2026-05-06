‘The Bear’ sorprende con precuela antes de su temporada final

La exitosa serie “The Bear” sorprendió a sus seguidores con el estreno inesperado de un capítulo especial que actúa como precuela de la historia original y, al mismo tiempo, como anticipo de su quinta y última temporada, prevista para finales de este año.

Richie y Mikey toman el protagonismo

El episodio se sitúa antes de los acontecimientos de la primera temporada y sigue a Richie (Ebon Moss-Bachrach) y Mikey (Jon Bernthal) en un viaje por carretera desde Chicago hasta Gary, Indiana, con la misión de entregar un paquete.

Durante el recorrido, ambos personajes visitan restaurantes, juegan baloncesto, beben y reflexionan sobre sus vidas, mientras intentan regresar a tiempo para que Richie pueda presenciar el nacimiento de su hija.

Una mirada más profunda a una relación clave

El especial explora la compleja amistad entre Richie y Mikey, figuras fundamentales en el universo emocional de la serie, ofreciendo a los fans una nueva perspectiva sobre el vínculo entre ambos antes de la muerte de Mikey, hecho que detonó la historia principal de Carmy.

La primera temporada mostró cómo Carmine “Carmy” Berzatto (Jeremy Allen White) regresó a Chicago tras la muerte de su hermano para hacerse cargo del negocio familiar.

Guion escrito por sus protagonistas

El capítulo fue escrito por los propios Ebon Moss-Bachrach y Jon Bernthal, quienes celebraron el estreno en redes sociales como una oportunidad especial para profundizar en sus personajes.

Christopher Storer, creador y principal responsable de “The Bear”, dirigió esta entrega, reforzando la identidad narrativa de una serie reconocida por su intensidad emocional y realismo.

Aunque la producción pertenece a Hulu, el episodio ya puede verse a nivel internacional a través de Disney+, ampliando el acceso para su audiencia global.

“The Bear”, también protagonizada por Ayo Edebiri, Liza Colón-Zayas, Abby Elliott y Matty Matheson, se ha consolidado como una de las series más premiadas de los últimos años, acumulando 21 premios Emmy y 5 Globos de Oro.





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