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Escena

‘The Bear’ sorprende con precuela antes de su temporada final

La aclamada serie estrenó por sorpresa un episodio especial centrado en Richie y Mikey, que funciona como antesala emocional rumbo a su quinta y última entrega

  • 06
  • Mayo
    2026

La exitosa serie “The Bear” sorprendió a sus seguidores con el estreno inesperado de un capítulo especial que actúa como precuela de la historia original y, al mismo tiempo, como anticipo de su quinta y última temporada, prevista para finales de este año.
Richie y Mikey toman el protagonismo

El episodio se sitúa antes de los acontecimientos de la primera temporada y sigue a Richie (Ebon Moss-Bachrach) y Mikey (Jon Bernthal) en un viaje por carretera desde Chicago hasta Gary, Indiana, con la misión de entregar un paquete.

Durante el recorrido, ambos personajes visitan restaurantes, juegan baloncesto, beben y reflexionan sobre sus vidas, mientras intentan regresar a tiempo para que Richie pueda presenciar el nacimiento de su hija.

Una mirada más profunda a una relación clave

El especial explora la compleja amistad entre Richie y Mikey, figuras fundamentales en el universo emocional de la serie, ofreciendo a los fans una nueva perspectiva sobre el vínculo entre ambos antes de la muerte de Mikey, hecho que detonó la historia principal de Carmy.

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La primera temporada mostró cómo Carmine “Carmy” Berzatto (Jeremy Allen White) regresó a Chicago tras la muerte de su hermano para hacerse cargo del negocio familiar.

Guion escrito por sus protagonistas

El capítulo fue escrito por los propios Ebon Moss-Bachrach y Jon Bernthal, quienes celebraron el estreno en redes sociales como una oportunidad especial para profundizar en sus personajes.

Christopher Storer, creador y principal responsable de “The Bear”, dirigió esta entrega, reforzando la identidad narrativa de una serie reconocida por su intensidad emocional y realismo.

Aunque la producción pertenece a Hulu, el episodio ya puede verse a nivel internacional a través de Disney+, ampliando el acceso para su audiencia global.

“The Bear”, también protagonizada por Ayo Edebiri, Liza Colón-Zayas, Abby Elliott y Matty Matheson, se ha consolidado como una de las series más premiadas de los últimos años, acumulando 21 premios Emmy y 5 Globos de Oro.


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