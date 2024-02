Tiroteo en desfile de Chiefs deja 1 muerto y más de 20 heridos

La cifra de víctimas fue confirmada por la jefa de policía, Stacey Graves, en una conferencia de prensa.

"Todavía se está determinando el número de disparos, el tiempo entre las detonaciones, el motivo... todo está en una investigación en curso", dijo Graves.

De las víctimas, 15 sufrieron lesiones que ponían en peligro su vida. El resto presentaba heridas leves, reportó el jefe de los bomberos, Ross Grundyson.

Autoridades de Kansas City dieron a conocer que durante el desfile de celebración de los Chiefs por su victoria en el Super Bowl, se registraron disparos.

A través de una publicación en redes sociales, la policía alertaba sobre los disparos y pedía a los asistentes abandonar la zona.

Los agentes agregaron que los disparos habían sido al oeste de Union State y había varias personas heridas; posteriormente, el jefe de los bomberos, Michael Hopkins, informó que entre ocho y diez resultaron lesionadas, pero no dio más detalles.

Shots have been fired around Union Station. Please leave the area.

Además, la policía de Kansas City informó sobre la detención de dos personas armadas para realizar las investigaciones correspondientes.

Shots were fired west of Union Station near the garage and multiple people were struck. We took two armed people into custody for more investigation.