Toluca será sede del juego entre leyendas del Madrid vs Barcelona

El fútbol de élite regresa a México con un partido que promete revivir una de las rivalidades más emblemáticas del deporte.

El próximo 13 de abril, el estadio Nemesio Diez, en Toluca, será el escenario de un enfrentamiento entre las leyendas del Real Madrid y el FC Barcelona, dos de los equipos más importantes del fútbol mundial.

El evento, organizado por las empresas Never Say Never y Stoneweg Group, reunirá a algunas de las figuras más icónicas que han vestido las camisetas de estos clubes, permitiendo a los aficionados mexicanos disfrutar de un auténtico Clásico Español con estrellas del pasado.

Figuras confirmadas para el Clásico de Leyendas

Hasta el momento, los organizadores confirmaron la participación de grandes referentes de ambos equipos. Por el lado del Real Madrid, estarán Iker Casillas, Luis Figo, Marcelo y Guti, mientras que el FC Barcelona contará con la presencia de Andrés Iniesta, Rafael Márquez, Carles Puyol y Rivaldo.

Dichos jugadores marcaron época en el fútbol mundial, siendo protagonistas en distintos títulos nacionales e internacionales, además de escribir páginas memorables en la historia de los Clásicos entre merengues y blaugranas.

El Nemesio Diez, sede de un duelo histórico

El estadio Nemesio Diez, hogar del Toluca, fue elegido como sede para dicho encuentro. Su altitud de 2,660 metros sobre el nivel del mar podría ser un desafío para los veteranos futbolistas, pero también añade un elemento especial a este partido único.

Este recinto ha sido testigo de grandes momentos en el fútbol internacional, ya que fue sede de los Mundiales de 1970 y 1986, por lo que albergar un Clásico de Leyendas reafirma su relevancia dentro del balompié mexicano.

Último duelo entre leyendas del Barça y Madrid

El enfrentamiento más reciente entre las Leyendas del Barcelona y el Real Madrid ocurrió el 14 de diciembre de 2024, en el Estadio Ajinomoto de Tokio.

En aquel partido, el conjunto culé se impuso 2-1, con goles de Javier Saviola y un autogol de Fernando Sanz, mientras que el Madrid descontó con un penalti de Javier Balboa.

Este encuentro fue especial, ya que sirvió como homenaje para Andrés Iniesta, quien anunció su retiro del fútbol profesional tras una exitosa carrera.

