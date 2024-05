Torneo Apertura 2024 de la Liga MX inicia el viernes 5 de julio

La fase regular del Torneo Apertura 2024 de la Liga MX arrancará el próximo viernes 5 de julio, e iniciaría con un par de encuentros de Jornada 1 ese día: Atlético de San Luis Vs. Águilas del América y Tuzos del Pachuca Vs. Rayados de Monterrey, dijo David Medrano, analista de Azteca Deportes, quien anunció que el rol del juego del nuevo certamen se anunciaría este fin de semana o la siguiente semana.

En exclusiva y mediante un video publicado en su canal oficial en Youtube.com (David Medrano Oficial), Medrano señaló que el nuevo certamen de la Primera División del futbol mexicano se detendrá al final de la Fecha 3, el domingo 21 de julio, para dar paso a la Leagues Cup 2024, que se celebrará en Estados Unidos y que enfrentará a clubes del balompié azteca con equipos de la Major League Soccer (MLS).

Una novedad en esta competencia, que se llevará a cabo en territorio estadounidense y que durará aproximadamente un mes, es que en caso de que varios conjuntos aztecas no avancen a la fase final o queden eliminados de dicha competencia en fase de grupos, podrían adelantar juegos del torneo de la Liga MX para no estar inactivos durante la postemporada de la Leagues Cup 2024… y así, agilizar la fase regular del campeonato mexicano.

Incluso, el fin de semana en que se disputen la Final y el juego por el tercer lugar de la Leagues Cup de este año, ya habrá actividad de partidos de la Liga MX con clubes eliminados de dicho certamen que se juega en suelo norteamericano.

El Torneo Apertura 2024 de la Liga MX tendrá cuatro fechas dobles y la Vuelta de la Final de la Liguilla se jugaría el domingo 15 de diciembre próximo.

Pero si Pachuca gana este sábado ante Columbus Crew la Final de la ‘Conca’ 2024, y va al Mundial de Clubes de este año, que se jugará en diciembre próximo... la cosa cambia.

Y es que si los Tuzos se cuelan a la serie por el título de la Liguilla del Torneo Apertura 2024 de la Liga MX, la Vuelta de la Final sería el domingo 29 de diciembre.

En caso de que los de la Bella Airosa no vayan al Mundial de Clubes 2024, habría tres fechas dobles, y no cuatro.

Medrano señaló que si un equipo tiene problemas con su cancha, ya sea por un concierto o por mal estado, tendrá que buscar una grama alterna para jugar, ya que no se reprogramarán partidos, o bien, no se autorizará que se inviertan roles, es decir, no se permitirá que el club afectado le pida al rival cambiar el juego a su estadio.

David aclaró que no se podrá entrenar en el Estadio Ciudad de los Deportes, sólo se podrán celebrar encuentros en dicho inmueble, donde jugarán como locales: América y Cruz Azul en Liga MX, y Atlante en Expansión MX.

