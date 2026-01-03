Podcast
Internacional

Rechaza vicepresidenta de Venezuela el plan de gobierno de Trump

La respuesta de Caracas surge luego de que Donald Trump anunció que su administración gobernará Venezuela de manera indefinida

  • 03
  • Enero
    2026

En una transmisión por la televisión venezolana, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez rompió el silencio tras la captura del mandatario Nicolás Maduro, exigiendo su “inmediata liberación” y desconociendo cualquier autoridad de Washington sobre el territorio venezolano.

Reacción del gobierno venezolano tras la captura

Con un mensaje enfocado en la soberanía, Rodríguez desestimó las declaraciones emitidas horas antes desde Mar-a-Lago por el presidente Donald Trump.

La vicepresidenta fue enfática al asegurar que la estructura del Estado venezolano permanece vigente a pesar de la ausencia del mandatario.

Hay un solo presidente en este país, que se llama Nicolás Maduro, declaró Rodríguez.

“Estamos listos para defender a Venezuela y para defender nuestros recursos naturales”.

Asimismo, hizo un llamado a la población y a las fuerzas militares a mantener la calma y la unidad nacional, advirtiendo que el gobierno bolivariano no tiene intenciones de rendirse ante la intervención estadounidense.

Postura de Washington y menciones a Marco Rubio

La respuesta de Caracas surge luego de que Donald Trump anunció que su administración gobernará Venezuela de manera indefinida.

Según el mandatario estadounidense, el proceso de transición será liderado por su equipo de seguridad nacional, mencionando específicamente al secretario de Estado, Marco Rubio.

Trump incluso afirmó que Rubio ya habría mantenido contacto con la propia Delcy Rodríguez, aunque la vicepresidenta centró su discurso público en la resistencia y el rechazo a la captura.


