Sheinbaum destaca coordinación de México y EUA en seguridad

Claudia Sheinbaum rechazó la intervención de EUA en Venezuela, defendió la Doctrina Estrada y reiteró que México coopera en seguridad sin subordinación

  • 03
  • Enero
    2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró su rechazo a la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y subrayó que la política exterior mexicana se rige por la defensa de la soberanía, la no intervención y la solución pacífica de los conflictos, principios establecidos tanto en la Constitución como en el derecho internacional.

Durante una entrevista, la mandataria recordó que el Gobierno de México, junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores, ya emitió un posicionamiento oficial en el que se condena la acción militar y se reafirma el apego a la Doctrina Estrada.

México condena la intervención militar

Sheinbaum destacó que el artículo segundo de la Carta de las Naciones Unidas establece claramente la prohibición de las intervenciones militares y privilegia las soluciones multilaterales dentro del marco de la ONU.

“Nosotros defendemos la Doctrina Estrada y lo que representa la política exterior de nuestro país, que está en contra de las intervenciones y a favor de la solución pacífica de cualquier conflicto”, señaló la presidenta, al tiempo que afirmó que México se mantendrá atento al desarrollo de los acontecimientos en Venezuela.

Relación con Estados Unidos: coordinación sin subordinación

Respecto a las declaraciones del presidente Donald Trump, quien ha insistido en que México está gobernado por cárteles y que debe hacerse algo contra el tráfico de drogas, Sheinbaum afirmó que existe una buena relación y comunicación con Estados Unidos en materia de seguridad.

Explicó que se han llevado a cabo diversas reuniones bilaterales, incluida una encabezada por el secretario Marco Rubio en México, donde se ha construido un entendimiento mutuo.

Sin embargo, fue enfática al reiterar la postura del Gobierno mexicano: “colaboración, coordinación, pero no subordinación”.

Avances del Polo de Desarrollo en Tlaxcala

En el mismo encuentro, la presidenta destacó los avances del Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar en Huamantla, Tlaxcala, acompañada por la gobernadora Lorena Cuéllar.

Subrayó que se trata de un modelo eficiente para atraer inversión privada, con más de 50 hectáreas, siete empresas nacionales e internacionales ya instaladas y un esquema de fideicomiso que garantiza urbanización y administración ordenada.

Sheinbaum señaló que el proyecto cuenta con incentivos federales y estatales y que su conclusión está prevista para febrero de 2026, lo que permitirá generar empleos calificados y bien remunerados.


