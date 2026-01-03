Podcast
Deportes

Vidal Nuño y Leroy Cruz encabezan refuerzos de las Águilas

Las Águilas Cibaeñas anunciaron la llegada de Vidal Nuño, Luis Leroy Cruz, AJ Puckett y Sebastián Rivero para fortalecer su pitcheo y receptoría en la semifinal

  • 03
  • Enero
    2026

Las Águilas Cibaeñas continúan ajustando su plantilla de cara a la serie semifinal del campeonato de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom) con la incorporación de cuatro refuerzos, entre ellos el mexicano Vidal Nuño y el puertorriqueño Luis Leroy Cruz.

La gerencia de Operaciones de Béisbol del conjunto cibaeño informó que los lanzadores zurdos Vidal Nuño y Luis Leroy Cruz se suman al cuerpo de pitcheo con el objetivo de aportar equilibrio y experiencia en el relevo, un área que ha dejado escapar tres oportunidades de salvamento en la actual postemporada.

Nuño, de 38 años, cuenta con experiencia en las Grandes Ligas tras lanzar para equipos como Yanquis, Marineros, Diamondbacks y Rays.

Recientemente participó en la Liga Mexicana de Béisbol con El Águila de Veracruz, donde registró efectividad de 2.05 y 21 ponches en 22 entradas, además de conocer el circuito dominicano por su paso con los Toros del Este en 2023.

Por su parte, Leroy Cruz llega tras una destacada actuación con los Indios de Mayagüez en Puerto Rico, con efectividad de 3.79 y 24 ponches en 35.2 entradas.

Su versatilidad le permite fungir como abridor o relevista largo, según las necesidades del equipo.

Apuesta por experiencia probada

Otro brazo que se integra es el del estadounidense AJ Puckett, quien ya conoce la Lidom tras lanzar en la postemporada 2024-2025 con los Tigres del Licey, donde dejó marca de 2-0 y efectividad de 1.80. En 2025, Puckett trabajó en Doble A con los Cachorros de Chicago, acumulando 51 entradas y una efectividad de 3.35.

Profundidad en la receptoría

Además del pitcheo, las Águilas sumaron al receptor venezolano Sebastián Rivero, con tres años de experiencia en Grandes Ligas. Rivero viene de jugar con los Tiburones de La Guaira, donde bateó para .286, con cuatro dobles, dos jonrones y 15 carreras impulsadas.

Su capacidad defensiva y manejo del cuerpo de lanzadores representa un refuerzo clave para el conjunto dirigido por el colombiano Luis “Pipe” Urueta, que busca solidez en ambos lados del juego para avanzar en la postemporada.


