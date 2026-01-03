¿Corre riesgo EUA en el Mundial 2026 tras el ataque a Venezuela?

El reciente ataque militar organizado por Estados Unidos contra Venezuela ha generado una fuerte reacción internacional que no solo impacta en el ámbito político, sino que también ha llegado al terreno deportivo, particularmente al futbol y a la organización del Mundial 2026.

Estados Unidos es el principal país anfitrión de la próxima Copa del Mundo de la FIFA, que se celebrará en conjunto con México y Canadá.

De los 104 partidos programados, 78 se disputarán en territorio estadounidense, lo que ha despertado dudas sobre si este conflicto bélico podría poner en riesgo su condición de sede.

¿Puede la FIFA quitarle el Mundial a Estados Unidos?

Ante este escenario, especialistas y aficionados se preguntan si la FIFA tiene facultades para sancionar a Estados Unidos e incluso retirarle la organización del Mundial.

Para responder, es necesario revisar los estatutos del máximo organismo del futbol mundial.

Uno de los principios centrales de la FIFA es la neutralidad política.

Sus reglas establecen que las federaciones afiliadas deben operar con total independencia de los gobiernos nacionales. En el caso estadounidense, la federación US Soccer no ha sido señalada por injerencia gubernamental directa en su administración.

La clave: la independencia de las federaciones

La FIFA puede sancionar a un país cuando existe intervención directa del Estado en asuntos internos del futbol, como elecciones, nombramiento de directivos o manejo administrativo.

En esos casos, el castigo puede ir desde suspensiones hasta la exclusión de competencias internacionales.

Sin embargo, el conflicto con Venezuela no representa una violación directa a este principio, ya que se trata de una decisión de política exterior y no de una interferencia en la federación de futbol de Estados Unidos.

¿Qué dicen los estatutos de la FIFA?

Los estatutos de la FIFA contemplan sanciones cuando hay:

Injerencia gubernamental en una federación.

Violaciones graves a los reglamentos futbolísticos.

Riesgos comprobados para la seguridad de las competiciones.

Sanciones internacionales formales, como resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.

No existe un artículo que castigue automáticamente a un país por acciones militares o decisiones políticas externas.

Los precedentes internacionales

En la historia del futbol existen antecedentes de exclusión, pero bajo contextos específicos.

Sudáfrica fue apartada durante el apartheid por un sistema de discriminación que también afectaba al futbol.

Yugoslavia quedó fuera en los años 90 debido a sanciones internacionales obligatorias. Rusia fue suspendida tras la invasión a Ucrania, en un contexto de presión internacional masiva y riesgos operativos para las competencias.

Estos casos no establecen una regla automática aplicable al escenario actual de Estados Unidos.

Sin postura oficial de la FIFA

Hasta el momento, ni Gianni Infantino ni ningún representante oficial de la FIFA se ha pronunciado sobre el ataque a Venezuela.

Por ahora, la organización del Mundial 2026 sigue en marcha sin cambios ni advertencias formales.

Reacciones en redes sociales

Pese a la falta de comunicados oficiales, en redes sociales han surgido llamados para que la FIFA retire la sede a Estados Unidos y vete a su selección, comparando la situación con el caso ruso.

Comentarios en plataformas como X reflejan el descontento de algunos usuarios, aunque estas exigencias no tienen respaldo normativo dentro del reglamento actual.

La FIFA no sanciona gobiernos, sino federaciones.

Y solo actúa cuando hay violaciones directas a sus estatutos o cuando la realización de un torneo se vuelve inviable por razones de seguridad o presión internacional formal.

Por ello, desde un punto de vista reglamentario, no existe hoy una base legal clara para retirar a Estados Unidos la sede del Mundial 2026, aunque el debate político y ético siga creciendo a nivel global.

