Anthony Joshua vuelve a Reino Unido tras fatal accidente

El excampeón mundial de peso pesado Anthony Joshua regresó a Gran Bretaña varios días después de verse involucrado en un accidente automovilístico fatal ocurrido en Nigeria, en el que murieron dos personas cercanas a él.

De acuerdo con reportes de medios británicos, el boxeador volvió a su país antes de que se llevaran a cabo los funerales de las víctimas.

Accidente cerca de Lagos

El percance ocurrió el pasado lunes en una carretera principal cercana a Lagos, cuando el vehículo en el que viajaban Joshua, Sina Ghami y Latif “Latz” Ayodele se impactó contra un camión estacionado.

Ghami, entrenador de fuerza y acondicionamiento del pugilista, y Ayodele, quien también fungía como entrenador, perdieron la vida a consecuencia del choque.

Estado de salud del boxeador

Anthony Joshua sufrió únicamente heridas leves y fue trasladado a un hospital local, donde permaneció bajo observación médica. El miércoles fue dado de alta luego de que los médicos determinaran que se encontraba clínicamente apto para continuar su recuperación en casa.

Vínculo cercano con las víctimas

Horas antes del accidente, Joshua y Ayodele compartieron en redes sociales videos en los que aparecían jugando tenis de mesa, reflejando la cercanía que existía entre ellos.

Las muertes de Ghami y Ayodele generaron conmoción en el entorno del boxeador y en la comunidad deportiva.

El conductor del automóvil, identificado como Adeniyi Mobolaji Kayode, fue acusado el viernes de conducción peligrosa e imprudente. Las autoridades judiciales informaron que el caso fue aplazado hasta el próximo 20 de enero, fecha en la que se llevará a cabo el juicio.

Anthony Joshua tiene profundas raíces familiares en Nigeria. Durante su infancia cursó estudios en un internado del país africano y posee también la nacionalidad nigeriana, lo que ha fortalecido su relación con la nación donde ocurrió el trágico accidente.

