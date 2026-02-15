Podcast
Tyler Reddick se corona en Daytona tras choque en la vuelta final

El piloto de NASCAR se coronó al imponerse en la última vuelta con un auto del equipo 23XI Racing, propiedad de Michael Jordan y Denny Hamlin

  • 15
  • Febrero
    2026

El título de las 500 Millas de Daytona ya tiene nuevo campeón, pues este domingo Tyler Reddick se coronó en la competición en un auto propiedad de Michael Jordan, después de que Chase Elliott se estrellara en la última vuelta.

Durante toda la carrera, Reddick, quien manejó un Toyota de 23XI Racing, lideró únicamente la última vuelta, con la cual el equipo, propiedad del miembro del Salón de la Fama de la NBA y del tres veces ganador de las 500 Millas de Daytona, Denny Hamlin, se coronara en esta edición.

AP26046833597840.jpg

Hamlin, que conduce para Joe Gibbs Racing, estuvo involucrado en la última bandera amarilla cuando él y su compañero de equipo Christopher Bell chocaron a falta de nueve vueltas. Eso preparó el empuje final hacia la meta durante las últimas cuatro vueltas.

Por su parte, Elliott tuvo el control en el último giro después de que el líder Carson Hocevar fuera trompeado y saliera de la pista, y parecía que el hijo del miembro del Salón de la Fama de NASCAR, Bill Elliott, por fin ganaría sus primeras 500 Millas de Daytona.

AP26046832267141.jpg

En cambio, Reddick protagonizó una gran arremetida, tocó a Elliott y provocó que Elliott se estrellara, y pasó de largo para llevar a Jordan a la calle de la victoria en el Daytona International Speedway.


