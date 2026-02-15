Podcast
Deportes

Celtic gana con gol de Araujo y siguen en la lucha por la liga

El lateral mexicano anotó el gol del triunfo del equipo escoses 3-2 sobre el Kilmarnock al minuto 97, en un partido que iniciaron perdieron 2-0

  • 15
  • Febrero
    2026

Julian Araujo sigue con su buena racha en Escocia, y este domingo se convirtió en el héroe de la semana tras marcar el gol que le daba el triunfo al Celtic.

Fue al minuto 97 que el nacido en California anotó el tercer gol del conjunto "verdiblanco" para que el Celtic se impusiera 3-2 sobre el Kilmarnock, en un partido que iniciaron el segundo tiempo perdiendo 2-0.

Con este resultado, el equipo del mexicano se mantiene en la lucha por el título después de que el líder de la liga, el Hearts, perdiera 4-2 contra el Rangers.

'Un sentimiento que recordaré el resto de mi vida'

Tras el pitido final, Araujo atendió a los micrófonos de Celtic TV, en donde describió la anotación como el momento más significativo de su carrera hasta ahora.

“No creo haber anotado nunca un gol así. Creo que esto es por lo que todo el mundo me ha dicho lo que es el Celtic, y ahora sé por qué. Esta es una sensación que nunca olvidaré, un sentimiento que recordaré por el resto de mi vida”, declaró.

Araujo destacó la atmósfera eléctrica que se vivió tras su gol, cuando tanto jugadores como cuerpo técnico se fundieron en un abrazo en el campo.

"No recuerdo nada, creo que simplemente me perdí en ese momento. Tenía que disfrutarlo por los aficionados que aguantaron los 90 minutos con nosotros".


