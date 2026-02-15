Manuel 'loco' Torres vs Beneil Dariush casi un hecho

Uno de los peleadores con mayor proyección dentro de la UFC es Manuel ‘Loco’ Torres, originario de Chihuahua, quien actualmente se ubica en el top 14 de la división de las 155 libras, considerada una de las más competitivas por el nivel y experiencia de sus integrantes.

El mexicano presume un récord profesional de 17 victorias y 3 derrotas. Dentro de la compañía, sus números llaman la atención: suma cinco triunfos por finalización, cuatro por nocaut y uno por sumisión, todos conseguidos en el primer asalto, lo que representa una efectividad del 100% en sus combates ganados en la promotora.

Poder de definición y antecedente ante Bahamondes

Las estadísticas reflejan el riesgo que representa Torres para cualquier oponente, ya que ha demostrado capacidad para cerrar peleas desde los primeros minutos, no obstante, también registra una derrota ante el chileno Ignacio Bahamondes, quien lo finalizó en el primer round cuando restaban 58 segundos para concluir el episodio inicial.

Un debut inesperado en las MMA

El inicio de Manuel Torres en las artes marciales mixtas fue poco convencional. Comenzó a entrenar a los 19 años tras la invitación de amigos. Con apenas 15 días de preparación, asistió a un evento profesional para apoyar a un compañero de academia.

Durante la función, uno de los combates estuvo a punto de cancelarse porque un peleador no estaba en condiciones de competir, el promotor buscó a Torres entre el público y le ofreció mil pesos para subir al octágono, el chihuahuense aceptó con la condición de recibir una playera de la selección mexicana.

Con escasa experiencia, Torres debutó profesionalmente y sorprendió al obtener la victoria por nocaut en el primer asalto, marcando el inicio de su trayectoria en el deporte.

Beneil Dariush, experiencia y posible despedida

Su próximo rival sería Beneil Dariush, peleador con 12 años dentro de la UFC y 25 combates en la empresa, el estadounidense nacido en Irán posee un récord de 23 victorias y 7 derrotas y llegó a posicionarse dentro del top 3 de la división.

Dariush ha señalado que podría estar cerca del retiro, aunque aseguró que continuará vinculado a las MMA

“La verdad es que llevo 12 años en UFC, y estoy en ese punto. Así que voy pelea por pelea. Mi próxima pelea podría ser la última, sinceramente no lo sé. Veremos qué pasa después de la pelea. No quiero apresurar nada, pero obviamente me estoy preparando muy fuerte y tratando de dar lo mejor de mí. Estoy emocionado por el futuro, ya sea peleando, entrenando o lo que sea. De todas formas, planeo seguir siendo parte de las MMA”.

Posible choque en UFC 327

La pelea estaría acordada de manera verbal para el UFC 327, programado para el 11 de abril en Miami, Florida. El número 12 del ranking, Dariush, buscaría relanzar su carrera frente al prospecto mexicano ubicado en el puesto 14, en un combate que ha generado expectativa entre los aficionados de la división ligera.

Comentarios