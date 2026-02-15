Podcast
EH_DOS_FOTOS_9854c7021d
Deportes

Manuel 'loco' Torres vs Beneil Dariush casi un hecho

El peleador originario de Chihuahua está a punto de tener su segunda pelea dentro del top 15 de una de las divisiones más difíciles de toda la UFC

  • 15
  • Febrero
    2026

Uno de los peleadores con mayor proyección dentro de la UFC es Manuel ‘Loco’ Torres, originario de Chihuahua, quien actualmente se ubica en el top 14 de la división de las 155 libras, considerada una de las más competitivas por el nivel y experiencia de sus integrantes.

El mexicano presume un récord profesional de 17 victorias y 3 derrotas. Dentro de la compañía, sus números llaman la atención: suma cinco triunfos por finalización, cuatro por nocaut y uno por sumisión, todos conseguidos en el primer asalto, lo que representa una efectividad del 100% en sus combates ganados en la promotora.

Poder de definición y antecedente ante Bahamondes

Las estadísticas reflejan el riesgo que representa Torres para cualquier oponente, ya que ha demostrado capacidad para cerrar peleas desde los primeros minutos, no obstante, también registra una derrota ante el chileno Ignacio Bahamondes, quien lo finalizó en el primer round cuando restaban 58 segundos para concluir el episodio inicial.

Un debut inesperado en las MMA

El inicio de Manuel Torres en las artes marciales mixtas fue poco convencional. Comenzó a entrenar a los 19 años tras la invitación de amigos. Con apenas 15 días de preparación, asistió a un evento profesional para apoyar a un compañero de academia.

Durante la función, uno de los combates estuvo a punto de cancelarse porque un peleador no estaba en condiciones de competir, el promotor buscó a Torres entre el público y le ofreció mil pesos para subir al octágono, el chihuahuense aceptó con la condición de recibir una playera de la selección mexicana.

Con escasa experiencia, Torres debutó profesionalmente y sorprendió al obtener la victoria por nocaut en el primer asalto, marcando el inicio de su trayectoria en el deporte.

Beneil Dariush, experiencia y posible despedida

Su próximo rival sería Beneil Dariush, peleador con 12 años dentro de la UFC y 25 combates en la empresa, el estadounidense nacido en Irán posee un récord de 23 victorias y 7 derrotas y llegó a posicionarse dentro del top 3 de la división.

Dariush ha señalado que podría estar cerca del retiro, aunque aseguró que continuará vinculado a las MMA

 “La verdad es que llevo 12 años en UFC, y estoy en ese punto. Así que voy pelea por pelea. Mi próxima pelea podría ser la última, sinceramente no lo sé. Veremos qué pasa después de la pelea. No quiero apresurar nada, pero obviamente me estoy preparando muy fuerte y tratando de dar lo mejor de mí. Estoy emocionado por el futuro, ya sea peleando, entrenando o lo que sea. De todas formas, planeo seguir siendo parte de las MMA”.

Posible choque en UFC 327

La pelea estaría acordada de manera verbal para el UFC 327, programado para el 11 de abril en Miami, Florida. El número 12 del ranking, Dariush, buscaría relanzar su carrera frente al prospecto  mexicano ubicado en el puesto 14, en un combate que ha generado expectativa entre los aficionados de la división ligera.


EH_UNA_FOTO_c8e82f7be4
EH_UNA_FOTO_4_25d8bb946d
Whats_App_Image_2025_07_16_at_6_03_12_PM_5185c4aed9
EH_DOS_FOTOS_14_14b24037dd
0_E9_A0899_204a026ec4
corte_anre_debate_clave_prision_preventiva_oficiosa_93ec62b3b3
victimas_angelopolis_puebla_5dbdb468d2
zelenski_ucrania_guerra_8474e82f50
Omar_Cervantes_3733bbae45
