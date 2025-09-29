Tyreek Hill es llevado al hospital por lesión en su pie izquierdo

El receptor abierto de los Dolphins de Miami, Tyreek Hill, posiblemente vio su temporada llegar a un abrupto final el lunes por la noche, cuando su rodilla izquierda se torció gravemente poco después de hacer una recepción cerca de la línea lateral.

Se le colocó una férula de aire sobre la pierna antes de que Hill — aplaudiendo y saludando, reconociendo los vítores de los fanáticos — fuera sacado del campo en carrito. Luego fue llevado a un hospital cercano, dijeron los Dolphins, "para imágenes, evaluación y observación" de la lesión en la rodilla.

La pierna de Hill estaba doblada en un ángulo feo cuando el personal médico — que llegó a su lado en cuestión de segundos — lo atendió.

Hill, una selección de ocho veces al Pro Bowl, hizo una recepción y fue tacleado cerca de la línea lateral de los Jets de Nueva York con 13:21 restantes en el tercer cuarto. Estaba corriendo hacia la línea lateral y plantó su pie izquierdo, y su rodilla izquierda pareció torcerse severamente mientras era derribado.

¡¡MADRE MÍA, TYREEK HILL SALE DEL JUEGO POR UNA GRAVE LESIÓN EN LA PIERNA!! ¡¡TERRIBLE MOMENTO!!😰👀#PhinsUp | #NFL

pic.twitter.com/iwBOPwEzYB — Holy Roller NFL (@HolyRollerNFL) September 30, 2025

Jugadores de ambos equipos se arrodillaron en varios puntos del campo mientras atendían a Hill, y el carrito fue traído de inmediato. Los jugadores de ambos equipos se reunieron brevemente alrededor del carrito antes de que fuera conducido a través del campo y hacia el túnel que lleva al vestuario de los Dolphins.

"Oraciones , hombre..... " publicó en X el quarterback de Kansas City y excompañero de equipo de Hill, Patrick Mahomes, poco después de la lesión.

Hill, una selección de cinco veces al All-NFL y campeón del Super Bowl con los Chiefs en la temporada 2019, había igualado su récord de la temporada en recepciones con seis cuando se lesionó.

Hill tiene 11.363 yardas de recepción desde que ingresó a la NFL en 2017, la mayor cantidad en la liga durante ese período. También tiene 819 recepciones, la cuarta mayor cantidad en la liga desde 2017, solo detrás de Davante Adams (886), Travis Kelce (880) y Stefon Diggs (824).

Las 83 recepciones de touchdown de Hill son la tercera mayor cantidad en la NFL desde 2017. Adams tiene 102 recepciones de anotación y Mike Evans tiene 91.

El Hill de 31 años está en su décima temporada en la NFL y cuarta con los Dolphins. Lideró la liga con 1.799 yardas de recepción en 2023, pero ha tenido algunos momentos difíciles en su tiempo en Miami, incluyendo retirarse del final de la temporada pasada e indicar posteriormente que quería jugar en otro lugar.

Comentarios