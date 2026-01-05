Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_01_05_at_4_46_05_PM_c4d1284ed2
Coahuila

Ruta Express choca contra puente y pone en riesgo a pasajeros

De acuerdo los propios pasajeros, el conductor realizaba maniobras peligrosas, atravesándose entre los vehículos y sin respetar los semáforos

  • 05
  • Enero
    2026

La mañana de este lunes 5 de enero se registró un aparatoso accidente en el cruce del periférico Luis Echeverría Álvarez y el bulevar Felipe J. Mery, en la ciudad de Saltillo, cuando un camión de la ruta Express se impactó contra el muro de un puente vehicular, presuntamente debido a una falla en el sistema de frenos.

De acuerdo con el testimonio de los propios pasajeros, el conductor manejaba de forma imprudente, realizando maniobras peligrosas, atravesándose entre los vehículos y sin respetar los semáforos, lo que generó temor entre los usuarios. Algunos señalaron que su comportamiento era sospechoso y que con su manera de conducir puso en riesgo la vida de quienes viajaban a bordo.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas de gravedad; sin embargo, alrededor de 20 pasajeros —entre adultos mayores, niños y jóvenes— se vieron involucrados en el accidente, resultando con golpes en distintas partes del cuerpo. Paramédicos de la Cruz Roja Saltillo acudieron para brindar atención prehospitalaria, mientras que elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento de los hechos y el chofer de la unidad, número económico 40, permaneció en el lugar en espera de su aseguradora.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_01_05_at_5_09_43_PM_b7ab41615e
Elaboran 5,000 roscas de Reyes en Saltillo ante la alta demanda
fa58a7d2_8a95_46d7_9f38_3b3fba48fcad_17a6b30de3
Alta afluencia en caseta al aeropuerto; vuelve cobro de peaje
fuerte_incendio_en_Saltillo_1ff9b4614d
Conflicto familiar termina con camión incendiado en Saltillo
publicidad

Últimas Noticias

nl_murcielagos_centro_de_monterrey_130c33a003
Salvan a 10 murciélagos en edificio del Centro de Monterrey
Whats_App_Image_2026_01_06_at_7_17_46_PM_7191dc7509
Encabezan Samuel y Mariana festejo por el Día de Reyes
escena_briggitte_bozzo_500e145634
Captura de Maduro conmueve a Briggitte Bozzo: 'me puse a llorar'
publicidad

Más Vistas

EH_DOS_FOTOS_2026_01_06_T134859_424_46d73b0abd
¿Murió Bruce Willis? Esposa comparte mensaje y desata rumores
Whats_App_Image_2026_01_05_at_1_45_01_AM_7d337e4183
Trasciende que proyecto hídrico no contempla a Coahuila
EH_FOTO_VERTICAL_9_f4f2eea110
Maduro enfrenta a EUA; volverá a la corte de Manhattan en marzo
publicidad
×