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Coahuila

Reportan daños en alumbrado público de Saltillo

Indicó que la pronta notificación permite a las autoridades actuar con mayor rapidez y garantizar mejores condiciones de iluminación en la ciudad

  • 14
  • Abril
    2026

El titular de Servicios Primarios en Saltillo, Aníbal Soberón, informó que las luminarias de la ciudad han sufrido diversos daños a causa de las lluvias, el vandalismo y otras incidencias, lo que ha impactado su funcionamiento en distintos sectores.

No obstante, aseguró que las cuadrillas municipales mantienen labores permanentes para atender y reparar estas afectaciones.

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Robo de cableado afecta alumbrado público

El funcionario destacó que uno de los puntos más afectados es el bulevar Fundadores, donde se han registrado robos de cableado, situación que complica la operación del alumbrado público.

A ello se suman los efectos de las precipitaciones, que también generan fallas en la infraestructura eléctrica.

Soberón subrayó la importancia de la participación ciudadana para agilizar la atención de estos problemas, por lo que exhortó a la población a reportar de inmediato cualquier desperfecto en luminarias. Indicó que la pronta notificación permite a las autoridades actuar con mayor rapidez y garantizar mejores condiciones de iluminación en la ciudad.


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