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Barcelona denuncia arbitraje ante UEFA tras polémica en Champions

El Barcelona presentó una queja formal ante la UEFA por el arbitraje de Istvan Kovacs en la Champions League ante el Atlético de Madrid

  • 09
  • Abril
    2026

El FC Barcelona presentó una queja formal ante la UEFA tras considerar que fue perjudicado por el arbitraje del rumano Istvan Kovacs en el duelo ante el Atlético de Madrid, correspondiente a la ida de los Cuartos de Final de la Champions League.

La inconformidad azulgrana surge a partir de una jugada clave dentro del área, donde reclamaron un penalti por manos que, pese a la revisión del VAR, no fue señalado.

La molestia del club fue expresada públicamente por el vicepresidente deportivo, Rafael Yuste, quien cuestionó el uso de la tecnología en decisiones arbitrales.

“Es increíble que hoy en día, con todos los medios tecnológicos, no se pitara un penalti así, clarísimo”, señaló el directivo.

El dirigente subrayó que la acción fue evidente para todos y lamentó que no se haya corregido desde el videoarbitraje.

“Me sorprende porque todos lo vieron. No hablamos de tres puntos, hablamos de un título como la Champions”, agregó.

Desde la directiva blaugrana no solo señalaron lo ocurrido en este partido, sino que recordaron antecedentes recientes donde, aseguran, también fueron afectados por decisiones arbitrales.

Yuste hizo referencia a un gol anulado en la Copa del Rey en el mismo escenario, lo que alimenta la percepción de errores reiterados en duelos clave frente al Atlético de Madrid.

“Todo el mundo se equivoca, pero ya se equivocan demasiadas veces y no lo podemos dejar pasar”, advirtió.

El club busca que haya consecuencias

El Barcelona considera que presentar la queja es un paso necesario para evitar que este tipo de situaciones se repitan en competencias de alto nivel.

La institución analiza incluso emitir un posicionamiento más amplio, con el objetivo de generar presión para mejorar los criterios arbitrales en torneos europeos.

La eliminatoria sigue abierta

A pesar de la polémica, en el entorno blaugrana insisten en que la serie aún está viva. El partido de vuelta se disputará la próxima semana en el Estadio Metropolitano, donde el Barcelona buscará revertir la situación en el terreno de juego.

“Vamos a ir a remontar, es posible”, aseguró Yuste.

Antes de ese compromiso, el equipo tendrá que enfocarse en LaLiga, donde enfrentará al Espanyol en un duelo clave para sus aspiraciones domésticas.


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