Uno de seis: Tigres solo ha ganado un partido en 30 días

En los últimos 30 días, los universitarios han jugado seis partidos de liga y uno de Leagues Cup, siendo el 1-0 ante Santos su única victoria

  • 22
  • Septiembre
    2025

Tigres tuvo un inicio de temporada bastante prometedor, con victorias muy importantes como la que le sacó de visitante a Toluca; incluso llegó a tener cuatro victorias al hilo, incluyendo la Leagues Cup.

Ahora, la realidad es totalmente diferente para los felinos, pues parece que le equipo de Guido Pizarro aflojó el paso, esto debido a que solamente sacaron triunfo en el último mes.

Dentro de este periodo de tiempo, el equipo regio jugó siete partidos, seis de Liga y uno de Leagues Cup, donde la única vez que salieron con la mano en alto fue contra Santos por 1-0.

Fuera de esto, el equipo perdió con América e Inter Miami; fuera de eso, cosechó empates con Mazatlán, León, Chivas y Pumas; estos últimos tres de manera consecutiva y dos de ellos sin anotaciones.

Esta serie de resultados no tan buenos tienen a Tigres en el sexto lugar de la tabla con 16 puntos, mismos que Xolos, aunque con un gol menos en la diferencia, pues el poderío ofensivo bajó muchísimo.

Pese a que el pase a la Liguilla luce bastante posible gracias al benevolente sistema de competencia, sin embargo, es clave que los felinos recuperen el buen funcionamiento, porque llegar con buen momento anímico es clave en la Liguilla.

Además, hay que tener en cuenta que aunque vienen dos encuentros ante rivales que están en el fondo de la tabla, después toca medirse a Cruz Azul, Pachuca, Xolos y Monterrey; cuatro de los protagonistas del certamen.


